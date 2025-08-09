Теплоходные прогулки в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «На теплоходе» в Новосибирске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
На теплоходе
2 часа
10 отзывов
Аудиогид
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
«Вы отправитесь в двухчасовую прогулку на теплоходе по главной сибирской реке — Оби»
Расписание: в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
21 мая в 12:00
22 мая в 12:00
1000 ₽ за человека
Огни Новосибирска с борта теплохода
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2 часа
Групповая
Огни Новосибирска с борта теплохода
Вечерняя прогулка по Оби с закатом, живой музыкой и панорамами ночного города
Начало: На улице Добролюбова
«С палубы теплохода откроется вид на оранжевое небо, отражения солнца в воде и силуэты мостов на фоне заката»
21 мая в 20:00
23 мая в 20:00
1500 ₽ за человека
Театр на реке: кукольные сказки для детей
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Групповая
Театр на реке: кукольные сказки для детей
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
Начало: На улице Добролюбова
«Дети до 14 лет допускаются на теплоход только в сопровождении взрослых (при наличии билета и у взрослого)»
23 мая в 14:00
30 мая в 14:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было взять пледы для комфорта. Отправились и прибыли вовремя
Т
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Прогулка подойдет всем, проезжим, отдыхающим, кому нравится прогулки на теплоходе, посмотреть на город с воды, послушать историю города Новосибирска.
Занимает по времени 1 час, этого хватает в полне для отдыха.
М
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
К самой экскурсии претензий нет. НО организация её к, сожалению, пока хромает. Неверная точка на карте, нет информации кому и как оплачивать, о брони просто никто не знал Если бы не девушка на кассе, на причале, экскурсии бы просто не состоялось. Пообщался с организаторами экскурсии в их офисе, обещали что организационные проблемы исправят
Всего 10 отзывов в Новосибирске в категории "На теплоходе"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На теплоходе»

Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Стоквартирный дом;
  2. Красный Проспект;
  3. Академгородок;
  4. Собор Александра Невского;
  5. Набережная реки Обь;
  6. Часовня Николая Чудотворца;
  7. Монумент славы;
  8. Вокзал Главный;
  9. Театр оперы и балета;
  10. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в мае 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
