Аудиогид
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
«Вы отправитесь в двухчасовую прогулку на теплоходе по главной сибирской реке — Оби»
Расписание: в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
21 мая в 12:00
22 мая в 12:00
1000 ₽ за человека
Групповая
Огни Новосибирска с борта теплохода
Вечерняя прогулка по Оби с закатом, живой музыкой и панорамами ночного города
Начало: На улице Добролюбова
«С палубы теплохода откроется вид на оранжевое небо, отражения солнца в воде и силуэты мостов на фоне заката»
21 мая в 20:00
23 мая в 20:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Театр на реке: кукольные сказки для детей
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
Начало: На улице Добролюбова
«Дети до 14 лет допускаются на теплоход только в сопровождении взрослых (при наличии билета и у взрослого)»
23 мая в 14:00
30 мая в 14:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было взять пледы для комфорта. Отправились и прибыли вовремя
Т
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Прогулка подойдет всем, проезжим, отдыхающим, кому нравится прогулки на теплоходе, посмотреть на город с воды, послушать историю города Новосибирска.
Занимает по времени 1 час, этого хватает в полне для отдыха.
М
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
К самой экскурсии претензий нет. НО организация её к, сожалению, пока хромает. Неверная точка на карте, нет информации кому и как оплачивать, о брони просто никто не знал Если бы не девушка на кассе, на причале, экскурсии бы просто не состоялось. Пообщался с организаторами экскурсии в их офисе, обещали что организационные проблемы исправят
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На теплоходе»
