Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Теперь уже трудно поверить, что когда-то берега Оби жили своей жизнью и даже в разных часовых поясах! Мы посетим оба, чтобы вы прогулялись по колоритным улочкам с дореволюционными купеческими домами, заглянули во дворы и познакомились с городской архитектурой разных времён. А ещё поднимемся на водонапорную башню — культовое место, откуда видно почти весь Новосибирск.