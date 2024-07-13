Теперь уже трудно поверить, что когда-то берега Оби жили своей жизнью и даже в разных часовых поясах! Мы посетим оба, чтобы вы прогулялись по колоритным улочкам с дореволюционными купеческими домами, заглянули во дворы и познакомились с городской архитектурой разных времён. А ещё поднимемся на водонапорную башню — культовое место, откуда видно почти весь Новосибирск.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Осмотрим со всех сторон гигантский Новосибирский оперный театр.
- Увидим, с чего начинался Новосибирск на правом берегу и с чего — на левом, попробуем сравнить два берега и две городские истории — дореволюционную и советскую.
- Пройдёмся по набережной широкой Оби.
- Побываем на площади имени Юрия Кондратюка — человека, который мечтал о Космосе и издал в Новосибирске книгу о полётах на Луну, но был вынужден скрывать своё настоящее имя и строить элеваторы и шахты.
- Посетим легендарное место, где жили люди тысячелетия до нас.
- Поднимемся на 8-этажную башню, с крыши которой открывается вид на город.
Организационные детали
- Пешеходная часть экскурсии чередуется с поездками на автомобиле.
- В случае пробки на автомобильном мосту для экономии времени до башни едем на метро и так же возвращаемся в центр.
- Билет на башню путешественники приобретают на месте самостоятельно (300 руб. /чел.).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 82 туристов
Историк, профессиональный гид. Специалист по дореволюционной истории Новосибирска, автор научных статей и книги о Ново-Николаевске. Коренная сибирячка, в Новосибирске живу 20 лет.Задать вопрос
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