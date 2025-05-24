Водная прогулка
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Речной маршрут по страницам истории великого города
Начало: У метро «Речной вокзал»
«Вы отправитесь в неспешную речную прогулку на теплоходе, чтобы с воды увидеть город и окунуться в его историю — от истоков Новониколаевска до современного Новосибирска»
Расписание: ежедневно в 11:15, 16:15 и 17:00
24 мая в 11:15
25 мая в 11:15
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
«Шесть мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
«Откройте для себя Новосибирск с палубы теплохода на исторической речной прогулке по Оби»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 17:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
23 мая в 12:00
700 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская экскурсия на яхте
Начало: Ул. Большевистская, 45/1
«Прогулка под парусом по Обскому морю — уникальное приключение»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
23 мая в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби
Сквозь сердце города - по главной реке Сибири
24 мая в 12:00
25 мая в 12:00
6000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в мае 2025
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Водные экскурсии в Новосибирске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025