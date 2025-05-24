Найдено 4 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Новосибирске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На теплоходе Музыкальные теплоходы 1 час Водная прогулка «От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе Речной маршрут по страницам истории великого города Начало: У метро «Речной вокзал» «Вы отправитесь в неспешную речную прогулку на теплоходе, чтобы с воды увидеть город и окунуться в его историю — от истоков Новониколаевска до современного Новосибирска» Расписание: ежедневно в 11:15, 16:15 и 17:00 1000 ₽ за человека На теплоходе 2 часа Водная прогулка «Шесть мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории Начало: На улице Добролюбова «Откройте для себя Новосибирск с палубы теплохода на исторической речной прогулке по Оби» Расписание: в понедельник, вторник и среду в 17:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 700 ₽ за человека На яхте 2 часа Водная прогулка Морская экскурсия на яхте Начало: Ул. Большевистская, 45/1 «Прогулка под парусом по Обскому морю — уникальное приключение» Расписание: По договоренности 20 000 ₽ за экскурсию 2 часа Водная прогулка Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби Сквозь сердце города - по главной реке Сибири 6000 ₽ за человека Другие экскурсии Новосибирска

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Водные развлечения»

Водные экскурсии в Новосибирске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025