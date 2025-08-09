М Максим

«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе

К самой экскурсии претензий нет. НО организация её к, сожалению, пока хромает. Неверная точка на карте, нет информации кому и как оплачивать, о брони просто никто не знал Если бы не девушка на кассе, на причале, экскурсии бы просто не состоялось. Пообщался с организаторами экскурсии в их офисе, обещали что организационные проблемы исправят