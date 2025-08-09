Прогулки на теплоходе в Новосибирске с живой музыкой

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Новосибирске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Обь качает! Вечеринка на теплоходе (в Новосибирске)
Увидеть город с воды и потанцевать на борту
Начало: На ул. Добролюбова
«Вас ждёт зажигательная программа: топовые диджеи отвечают за музыку, а ведущие радио DFM создадут весёлую атмосферу, проведут конкурсы и разыграют призы»
Расписание: в пятницу в 21:30
29 мая в 21:30
5 июн в 21:30
1500 ₽ за человека
Театр на реке: кукольные сказки для детей
Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
Начало: На улице Добролюбова
«Во время рейса дети увидят яркое представление с профессиональными театральными куклами, музыкой и интерактивными сценами»
23 мая в 14:00
30 мая в 14:00
800 ₽ за человека
Огни Новосибирска с борта теплохода
Вечерняя прогулка по Оби с закатом, живой музыкой и панорамами ночного города
Начало: На улице Добролюбова
«Прогулку сопровождают рассказы гида о прошлом и настоящем Новосибирска, а живая музыка создаёт особое настроение»
23 мая в 20:00
28 мая в 20:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было взять пледы для комфорта. Отправились и прибыли вовремя
Т
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Прогулка подойдет всем, проезжим, отдыхающим, кому нравится прогулки на теплоходе, посмотреть на город с воды, послушать историю города Новосибирска.
Занимает по времени 1 час, этого хватает в полне для отдыха.
М
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
К самой экскурсии претензий нет. НО организация её к, сожалению, пока хромает. Неверная точка на карте, нет информации кому и как оплачивать, о брони просто никто не знал Если бы не девушка на кассе, на причале, экскурсии бы просто не состоялось. Пообщался с организаторами экскурсии в их офисе, обещали что организационные проблемы исправят

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Музыкальные теплоходы»

Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Стоквартирный дом;
  2. Набережная реки Обь;
  3. Красный Проспект;
  4. Академгородок;
  5. Собор Александра Невского;
  6. Часовня Николая Чудотворца;
  7. Монумент славы;
  8. Вокзал Главный;
  9. Театр оперы и балета;
  10. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в мае 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1500.
