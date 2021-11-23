Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»

Обзорная экскурсия по Новосибирску, на которой вы увидите все основные достопримечательности центра...

Обзорная экскурсия по Новосибирску, на которой вы увидите все основные достопримечательности центра города.

Ещё один пункт нашей экскурсии — Тихий центр, район купеческой застройки, где мы окунёмся в атмосферу дореволюционного благополучия и спокойствия.

А ещё мы увидим не просто современный, а ультрасовременный Новосибирск.
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»

Что вы увидите 🤩

  • «Памятник мосту»
  • Закаменский район
  • Две главные городские площади
  • Красный проспект
  • Оперный театр
  • Часовня Святителя Николая
  • Район купеческой застройки
  • Гостиница «Метрополитен»
  • Дом Крюкова
  • театр «Глобус»
  • Католический костёл
  • Памятник Владимиру Высоцкому
  • Вокзал «Новосибирск-главный»
  • Нарымский сквер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сердце Новосибирска и его главные достопримечательности
Экскурсия начнётся с «памятника мосту», пролёта первого железнодорожного моста, благодаря которому возник наш город. Затем через бывшую бандитскую окраину, Закаменский район, который сейчас постепенно становится новосибирским «Сити», мы проедем к двум главным городским площадям, чей архитектурный облик сформировался в те времена, когда Новосибирск стал столицей Сибирского, а чуть позже — Западно-Сибирского краёв, включавших значительные территории азиатской части России.
Эти площади и соединяющие их Красный проспект — центр «столичной жизни» 20-х годов, эпохи русского революционного авангарда, выраженного в конструктивистских и сталинских жилых домах домах-трестах и домах-конторах. Мы побываем в сердце Новосибирска — около самого большого в стране оперного театра, к которому попадём от часовни Святителя Николая, символизирующей центр российской державы.
Купеческий, современный и «зелёный» Новосибирск
Район купеческой застройки, здесь разворачивались самые драматические события Гражданской войны — в гостинице «Метрополитен» находился центр восстания чехословацкого корпуса, в Доме Крюкова — штаб колчаковских войск, а после — штаб 5-й Красной Армии, в которой воевал знаменитый писатель-сатирик Ярослав Гашек.
Современный Новосибирск — с его кофейней-шаром, зданием-бутоном и зданием-коконом, с парусником театра «Глобус», угловатым католическим костёлом и памятником барду Владимиру Высоцкому, тоже будет включён в осмотр. Далее мы проследуем по направлению к Вокзальной части города, где жили богатые «паровозники», машинисты и железнодорожники, а перед самой войной вырос огромный вокзал «Новосибирск-главный». Закончится наша экскурсия в Нарымском сквере, одном из самых уютных уголков «зелёного Новосибирска», где так приятно спрятаться от уличного шума и пыли.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • сопровождение гида-экскурсовода
  • Обязательные остановки с небольшими прогулками
  • транспортное сопровождение
Что не входит?
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красный проспект, 25
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 28 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по запросу

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

🎩Индивидуальные🚗На машине🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Новосибирске

Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
для 10 чел.
5
11
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
👣 Пешеходная
В рамках экскурсии вы познакомитесь с Новосибирском, его историей и как следует изучите центр города
Ежедневно по договоренности
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
для 30 чел.
4 000
за 1-30 чел.
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
👣 Пешеходная
Приезжая в любой город впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности...
По договоренности
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
для 30 чел.
5
3
4 000
за 1-30 чел.
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
👣 Пешеходная
Если вы приехали в Новосибирск впервые, то в обязательную программу входит прогулка по главным...
По договоренности
Новосибирск вечерний
для 2 чел.
4 600
за 1-2 чел.
Новосибирск вечерний
Мы отправимся на вечернюю прогулку по центральным улицам Новосибирска, во время которой вы увидите в...
По договоренности
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
для 10 чел.
5
1
5 000
за 1-10 чел.
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
👣 Пешеходная
Наша прогулка будет проходить по центру города
По договоренности
Ново-Николаевск - город на Транссибе
для 6 чел.
5
2
5 000
за 1-6 чел.
Ново-Николаевск - город на Транссибе
👣 Пешеходная
Пешеходная экскурсия, охватывающая период от основания города (1893 г
Ежедневно по договорённости
Город Красного Солнца - экскурсия по столичному Новосибирску
для 6 чел.
5 000
за 1-6 чел.
Город Красного Солнца - экскурсия по столичному Новосибирску
В советский период Новосибирск по праву считался сибирской столицей
Ежедневно по договорённости
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
для 3 чел.
4.5
6
5 500
за 1-3 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа!
🚗 На машине
Познакомиться с главными достопримечательностями центра города на авто-пешеходной экскурсии
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
для 10 чел.
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
🚌 На автобусе
Новосибирск - город богатый на научные прорывы
По договоренности
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
для 10 чел.
5
7
4 000
за 1-10 чел.
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
👣 Пешеходная
На этой экскурсии мы познакомимся с современной скульптурой Новосибирска
По договоренности
Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)
для 3 чел.
5
5
5 000
за 1-3 чел.
Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)
🚗 На машине
Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
для 6 чел.
5
21
3ч 30м
5 000
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Вас ждет экскурсия по всей центральной части столицы Сибири
Ежедневно по договоренности

Экскурсия-нск. рф проводит ещё 3 экскурсии

Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
для 7 чел.
3 250
за 1-7 чел.
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
👣 Пешеходная
Пешеходная экскурсия для тех, кто хочет оценить ритм и динамику города Новосибирск, который никогда...
Ежедневно по запросу
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
для 7 чел.
3 250
за 1-7 чел.
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
👣 Пешеходная
Пешеходная экскурсия для ценителей истории, мы побываем в самом сердце Новосибирска и прогуляемся по...
Ежедневно по запросу
Город науки Академгородок
для 15 чел.
10 000
за 1-15 чел.
Город науки Академгородок
🚗 На машине
Экскурсия в легендарное место: Новосибирский научный центр, который во всём мире знают как...
Ежедневно по запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Новосибирске
🇷🇺