Сердце Новосибирска и его главные достопримечательности

Экскурсия начнётся с «памятника мосту», пролёта первого железнодорожного моста, благодаря которому возник наш город. Затем через бывшую бандитскую окраину, Закаменский район, который сейчас постепенно становится новосибирским «Сити», мы проедем к двум главным городским площадям, чей архитектурный облик сформировался в те времена, когда Новосибирск стал столицей Сибирского, а чуть позже — Западно-Сибирского краёв, включавших значительные территории азиатской части России.

Эти площади и соединяющие их Красный проспект — центр «столичной жизни» 20-х годов, эпохи русского революционного авангарда, выраженного в конструктивистских и сталинских жилых домах домах-трестах и домах-конторах. Мы побываем в сердце Новосибирска — около самого большого в стране оперного театра, к которому попадём от часовни Святителя Николая, символизирующей центр российской державы.

Купеческий, современный и «зелёный» Новосибирск

Район купеческой застройки, здесь разворачивались самые драматические события Гражданской войны — в гостинице «Метрополитен» находился центр восстания чехословацкого корпуса, в Доме Крюкова — штаб колчаковских войск, а после — штаб 5-й Красной Армии, в которой воевал знаменитый писатель-сатирик Ярослав Гашек.

Современный Новосибирск — с его кофейней-шаром, зданием-бутоном и зданием-коконом, с парусником театра «Глобус», угловатым католическим костёлом и памятником барду Владимиру Высоцкому, тоже будет включён в осмотр. Далее мы проследуем по направлению к Вокзальной части города, где жили богатые «паровозники», машинисты и железнодорожники, а перед самой войной вырос огромный вокзал «Новосибирск-главный». Закончится наша экскурсия в Нарымском сквере, одном из самых уютных уголков «зелёного Новосибирска», где так приятно спрятаться от уличного шума и пыли.