Приглашаем отправиться в лёгкое путешествие по городу без сухих фактов и лишних цифр.
Весело и интересно расскажем, как возник и развивался Новосибирск, чем гордится и в чём он у нас самый-самый. За два часа вы объедете весь исторический центр, а в трёх точках будут остановки с выходом. В результате вы получите объёмное представление о современных достижениях и наследии города.
Весело и интересно расскажем, как возник и развивался Новосибирск, чем гордится и в чём он у нас самый-самый. За два часа вы объедете весь исторический центр, а в трёх точках будут остановки с выходом. В результате вы получите объёмное представление о современных достижениях и наследии города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Набережная Новосибирска. Вы увидите памятники мосту и Александру III. Возле второго монумента поговорим об указе императора и начале строительства Транссибирской магистрали, благодаря которой и возник Новониколаевск — современный Новосибирск.
- Научная библиотека. Вторую остановку сделаем у главной библиотеки Сибири. Вы узнаете о её уникальном фонде и погуляете по уютному скверу с фонтанами рядом со зданием.
- Театр оперы и балета. Также вы побываете у одного из ведущих театров России и услышите о развитии знакового новосибирского учреждения.
Кроме того, вы пройдёте через знаменитый 100-квартирный дом, увидите собор Александра Невского, училище дома Романовых, Художественный музей и микрорайон в самом сердце города — Тихий центр. По пути вы услышите о главных достопримечательностях Новосибирска, его современных достижениях и историческом наследии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на минивэне Honda Stepwgn или легковом автомобиле Toyota Camry V70, Hyundai Solaris
в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автостанции «Железнодорожная»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 2272 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.Задать вопрос
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