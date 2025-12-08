Это не просто аудиоэкскурсия — а погружение в историю и характер города, где вы сами управляете маршрутом и пополяете копилку впечатлений.
Вы исследуете Новосибирск пешком и на трамвае № 13 — от купеческих особняков до авангардных шедевров. Раскроете тайну его счастливого числа и узнаете о связи с железной дорогой.
Описание аудиогида
На этом необычном маршруте история города развернётся перед вами… за окном трамвая. Это идеальный — и неутомительный — способ исследовать Новосибирск, его популярные и малоизвестные уголки.
Вы увидите
- Главные символы города: площадь Ленина, легендарный Театр оперы и балета
- Маленькую часовню с большой тайной
- Архитектурные жемчужины разных эпох — от купеческих особняков до авангардного стоквартирного дома
- Сквер «Тринадцатый трамвай» — место, где живут городские тайны
И узнаете
- Почему число 13 — счастливый символ, вокруг которого построен целый культурный миф
- Подлинную причину возникновения города и его связь с Транссибирской магистралью
- Какие новосибирские объекты и почему не попали в Книгу рекордов Гиннесса
Как пройдёт ваш день
Часть 1: Путешествие на трамвае
Вы прокатитесь по историческому центру на трамвае с индивидуальным аудиогидом. Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь комфортом — независимо от капризов погоды.
Часть 2: Прогулка по Красному проспекту
После поездки вы продолжите знакомство с городом пешком, прогуливаясь по главной пешеходной артерии Новосибирска.
Дополнительные опции (по желанию)
Вы сможете углубить своё путешествие, выбрав то, что интересно именно вам:
- исследовать изнутри самый большой театр в Сибири и самый длинный крытый метромост в мире
- посетить знаменитый новосибирский зоопарк и даже поучаствовать в кормлении животных
- отдохнуть в одной из аутентичных кофеен, любимых горожанами, или открыть для себя местную гастрономическую сцену
- полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полёта
Организационные детали
- Это самостоятельное индивидуальное мероприятие без гида. Нужно заранее скачать аудиогид и инструкцию на телефон
- Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии (ссылку на доплату пришлём после бронирования). Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
- Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен
- Аудиогид можно слушать через личные наушники, а можно и компанией с телефона
- Билет на трамвай в стоимость экскурсии не входит и оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Красного проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 2875 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
