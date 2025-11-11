Необычная экскурсия по Новосибирску и научному центру — Академгородку, где вы увидите памятник мыши, вяжущей нить ДНК; памятник академику Беляеву с лисой.
Вы узнаете новые тайны, увидите «научную» улицу и всецело познакомитесь с этим разносторонним городом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Самые знаменитые и удивительные достопримечательности — для вас!:
- Сколько раз отмечен в книге рекордов Гиннесса наш Новосибирск?
- Где в Новосибирске можно увидеть «Трон дураков» и «Бэтмена»?
- Жуткие тайны новосибирских катакомб — правда или вымысел?
- Академгородок — «Сибирский Хогвартс» — экскурсия на территорию «почти волшебников».
- Мышь, умеющая вязать; лиса, обожающая человека; «Гуси», без которых не работается учёным — новые приметы Академгородка.
- Самая научная улица в мире и её загадки.
Ежедневно с 09:00 до 21:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Трон дураков
- Бэтмен
- Академгородок
- Кафе «Гуси»
- Памятник лабораторной мыши и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Красный проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новосибирска
