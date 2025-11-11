Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Необычная экскурсия по Новосибирску и научному центру — Академгородку, где вы увидите памятник мыши, вяжущей нить ДНК; памятник академику Беляеву с лисой.



Вы узнаете новые тайны, увидите «‎научную» улицу и всецело познакомитесь с этим разносторонним городом.