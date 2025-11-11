Мои заказы

Обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку

Необычная экскурсия по Новосибирску и научному центру — Академгородку, где вы увидите памятник мыши, вяжущей нить ДНК; памятник академику Беляеву с лисой.

Вы узнаете новые тайны, увидите «‎научную» улицу и всецело познакомитесь с этим разносторонним городом.
Обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку
Обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Самые знаменитые и удивительные достопримечательности — для вас!:

  • Сколько раз отмечен в книге рекордов Гиннесса наш Новосибирск?
  • Где в Новосибирске можно увидеть «Трон дураков» и «Бэтмена»?
  • Жуткие тайны новосибирских катакомб — правда или вымысел?
  • Академгородок — «Сибирский Хогвартс» — экскурсия на территорию «почти волшебников».
  • Мышь, умеющая вязать; лиса, обожающая человека; «Гуси», без которых не работается учёным — новые приметы Академгородка.
  • Самая научная улица в мире и её загадки.

Ежедневно с 09:00 до 21:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Трон дураков
  • Бэтмен
  • Академгородок
  • Кафе «Гуси»
  • Памятник лабораторной мыши и др
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
Место начала и завершения?
Красный проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Новосибирска

Похожие экскурсии из Новосибирска

Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
Оцените главные места Новосибирска: проспекты, храмы, набережную. Узнайте историю и современность города, его значение для страны
Начало: У Оперного театра
11 ноя в 13:00
14 ноя в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
На машине
На микроавтобусе
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
11 ноя в 01:00
14 ноя в 00:30
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новосибирске