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было холодновато, поэтому экскурсия была преимущественно автомобильной, что было очень комфортно и сэкономило силы и время. При этом были предусмотрены остановки для небольших прогулок и возможности сделать фотографии. По ходу всей экскурсии Дмитрий очень интересно и увлекательно рассказывал о своём городе, отвечал на все вопросы, не перегружая рассказ ненужными деталями и датами, которые всё равно быстро забываются. Я узнала много познавательных фактов об истории города и особенностях жизни его горожан. Мы даже зашли в Пышечную, где я смогла попробовать местные пышки и сравнить их с Питерскими. Дмитрий подсказал, что ещё можно посетить в Новосибирске в свободное время. После экскурсии я (уже самостоятельно) успела сходить ещё в пару музеев. Когда в следующий раз окажусь здесь снова, обязательно посещу и Академгородок.