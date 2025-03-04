Индивидуальная
Новосибирск - серый город, яркая история
Погрузитесь в историю Новосибирска, путешествуя по его уникальным районам и улицам. Узнайте о культурном наследии и архитектуре города
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Любой день недели с 9-00 до 18-00
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
6800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Мощь и красота Новосибирска
Начало: Площадь Ленина, ул. Ленина,1/Красный проспект, 25
Расписание: Ежедневно.
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку
Начало: Красный проспект, 35
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00.
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 марта 2025За 4 часа я увидела все основные достопримечательности Новосибирска как на левом, так и на правом берегах Оби. На улице
- ММаксим7 февраля 2025Дмитрий отличный экскурсовод, с хорошей поставленной речью. Незацикленный на плане экскурсии, легко отвечает на многие вопросы. Мы остались довольны. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Научный городок Академгородок»
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