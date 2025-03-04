Научный городок Академгородок – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Научный городок Академгородок» в Новосибирске, цены от 6800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новосибирск - серый город, яркая история
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Новосибирск - серый город, яркая история
Погрузитесь в историю Новосибирска, путешествуя по его уникальным районам и улицам. Узнайте о культурном наследии и архитектуре города
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Любой день недели с 9-00 до 18-00
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
6800 ₽ за человека
Мощь и красота Новосибирска
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Мощь и красота Новосибирска
Начало: Площадь Ленина, ул. Ленина,1/Красный проспект, 25
Расписание: Ежедневно.
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку
Начало: Красный проспект, 35
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00.
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 марта 2025
    Новосибирск - серый город, яркая история
    За 4 часа я увидела все основные достопримечательности Новосибирска как на левом, так и на правом берегах Оби. На улице
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    было холодновато, поэтому экскурсия была преимущественно автомобильной, что было очень комфортно и сэкономило силы и время. При этом были предусмотрены остановки для небольших прогулок и возможности сделать фотографии. По ходу всей экскурсии Дмитрий очень интересно и увлекательно рассказывал о своём городе, отвечал на все вопросы, не перегружая рассказ ненужными деталями и датами, которые всё равно быстро забываются. Я узнала много познавательных фактов об истории города и особенностях жизни его горожан. Мы даже зашли в Пышечную, где я смогла попробовать местные пышки и сравнить их с Питерскими. Дмитрий подсказал, что ещё можно посетить в Новосибирске в свободное время. После экскурсии я (уже самостоятельно) успела сходить ещё в пару музеев. Когда в следующий раз окажусь здесь снова, обязательно посещу и Академгородок.

  • М
    Максим
    7 февраля 2025
    Новосибирск - серый город, яркая история
    Дмитрий отличный экскурсовод, с хорошей поставленной речью. Незацикленный на плане экскурсии, легко отвечает на многие вопросы. Мы остались довольны. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Научный городок Академгородок»

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  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в апреле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Научный городок Академгородок" можно забронировать 3 экскурсии от 6800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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