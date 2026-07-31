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Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири

Групповая экскурсия на автобусе по Новосибирску - удивительное путешествие
Столица Сибири, город науки и самые космополитичный город за Уралом — все это Новосибирк. Если вы впервые в городе, то наша экскурсия идеальна для вас. Мы прогуляемся по центральным улочкам и познакомимся с историей Новосибирска. Стоквартирный дом, Сибирский Колизей, Новосибирский бродвей — все это будет на нашем пути.
5
38 отзывов
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири

Описание экскурсии

Новосибирск — «стремительный» и «неудержимо мчащийся вперед» город! . Даже Театр оперы и балета, который прозвали Сибирским Колизеем, покоряет своим размахом. Мы умеем удивлять, ведь только у нас вы сможете увидеть памятнике колбасе, забавный памятник «Гаишнику» и «Стоквартирный дом», который не имеет аналогов в мире. Вас покорят старинные улицы с деревянным зодчеством, памятник мосту и могучая река. На протяжение всей экскурсии гид рассказывает о культурно- исторических объектах Новосибирска. Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения, чтобы у вас была возможность запечатлеть на память красивейшие уголки Новосибирска. Ждём всех на удивительной экскурсии по крупнейшему городу Сибири! Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек!

вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная
  • Памятник Александру III
  • Памятник мосту
  • Река Обь
  • Научная библиотека
  • Различные фонтаны
  • Театр Оперы и Балета
  • А также:
  • 100-квартирный дом
  • Собор Александра Невского
  • Училище дома Романовых
  • Художественный музей
  • Тихий центр
  • Достопримечательности выбирает экскурсовод по своему усмотрению
Что включено
  • Услуги гида,
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Marins Новосибирск
Завершение: Вокзальная магистраль, 1
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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3
3
2
1
1
Ю
👍 Живое доступное преподнесение информации. Живой диалог, ответы на дополнительные вопросы, рекомендации. Спасибо экскурсоводу Александру и водителю дяде Вите
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И
Интересное преподнесение информации. Узнала много нового о городе Новосибирске. Спасибо
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В
Все хорошо,все понравилось
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Е
Экскурсия прошла интересно. Наш экскурсовод, к сожалению, имя его не помню, но довольно приметный: высокий, стройный и рыжий. Именно по этим примета мы его увидели. Экскурсия началась вовремя, машина была
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хорошая, комфортная. Проехали и прошли по самым интересным достопримечательностям Новосибирска. Узнали много интересных фактов. Грамотный, начитанный, хорошо знающий историю города экскурсовод. В конце экскурсии нас отвезли и высадили там где нам надо. Спасибо за организацию экскурсии. Благодарим нашего экскурсовода и водителя.
Услугами этого сайта пользуемся давно: Санкт-Петербурга, Москва, Сочи, Красноярск теперь и Новосибирск. Узнаем города со ,, Спутником". Всегда все чётко, точно и интересно.

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И
Познакомилась с сердцем Сибири - городом Новосибирск. Экскурсовод Владимир рассказал об истории родного города и показал в центре все достопримечательности: Театр оперы и балета, Стоквартирный дом, памятник архитектору А. Д.
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Крячкову, Александру ll и В. Ленину, скульптуру Городовому, Михайловскую набережную, Метромост, Колесо обозрения, Краеведческий музей, Библиотеку и много других театров и объектов. Проехали по Красному проспекту и Площади Ленина. Экскурсия оказалась разнообразной, насыщенной и интересной. И с погодой повезло - немного ветрено, но тепло и солнечно!

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В
Увидели и узнали много интересного о Новосибирске. Спасибо нашему гиду - Александру, рассказывал занимательно, подробно ответил на все вопросы. Всё очень понравилось!
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