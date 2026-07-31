Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Столица Сибири, город науки и самые космополитичный город за Уралом — все это Новосибирк. Если вы впервые в городе, то наша экскурсия идеальна для вас. Мы прогуляемся по центральным улочкам и познакомимся с историей Новосибирска. Стоквартирный дом, Сибирский Колизей, Новосибирский бродвей — все это будет на нашем пути. 5 38 отзывов

Туроператор "Город-Сказка" Ваш гид в Новосибирске Задать вопрос Групповая экскурсия 3700 ₽ за человека 5 38 отзывов 2 часа 1-19 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Новосибирск — «стремительный» и «неудержимо мчащийся вперед» город! . Даже Театр оперы и балета, который прозвали Сибирским Колизеем, покоряет своим размахом. Мы умеем удивлять, ведь только у нас вы сможете увидеть памятнике колбасе, забавный памятник «Гаишнику» и «Стоквартирный дом», который не имеет аналогов в мире. Вас покорят старинные улицы с деревянным зодчеством, памятник мосту и могучая река. На протяжение всей экскурсии гид рассказывает о культурно- исторических объектах Новосибирска. Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения, чтобы у вас была возможность запечатлеть на память красивейшие уголки Новосибирска. Ждём всех на удивительной экскурсии по крупнейшему городу Сибири! Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек!

вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная

Памятник Александру III

Памятник мосту

Река Обь

Научная библиотека

Различные фонтаны

Театр Оперы и Балета

А также:

100-квартирный дом

Собор Александра Невского

Училище дома Романовых

Художественный музей

Тихий центр

Достопримечательности выбирает экскурсовод по своему усмотрению Что включено Услуги гида,

Транспорт. Где начинаем и завершаем? Начало: Marins Новосибирск Завершение: Вокзальная магистраль, 1 Когда и сколько длится? Когда: вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.