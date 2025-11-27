Всего в 50 км от Новосибирска вас ждёт один из старейших посёлков края, сохранивший дух купеческого прошлого.
Колывань — это Сибирь, какой её помнят старинные фотографии: неторопливая, душевная и полная удивительных историй. Такой мы её вам и покажем. Живописные улочки Колывани, старые дома и храм идеальны для атмосферных кадров.
Колывань — это Сибирь, какой её помнят старинные фотографии: неторопливая, душевная и полная удивительных историй. Такой мы её вам и покажем. Живописные улочки Колывани, старые дома и храм идеальны для атмосферных кадров.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по тихим улочкам, где каждый дом словно страница из прошлого
- Увидите подлинные памятники истории — от казачьего острога до храмовых росписей
- Узнаете, по какой причине город, выросший вокруг Чаусского острога, был назван Колыванью
- Выясните, почему прадед Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, «арап Петра Великого», четырежды (с 1727 по 1730 гг.) посетил Чаусский острог
Примерный тайминг экскурсии:
9:00 — выезд из Новосибирска
10:30 — посещение краеведческого музея Колывани
12:00 — посещение Покровского Александро-Невского женского монастыря
13:30 — обед в кафе или пикник на природе (обсуждается заранее)
14:30 — прогулка по историческому центру: купеческие особняки, старинные улочки и живописные виды на реку Чаус
16:00 — возвращение в Новосибирск
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном минивене и билеты в музей
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — от 500 ₽ за чел.
- Можем скорректировать программу по запросу, например, посетить страусиную ферму
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 1096 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 3 чел.
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
27 ноя в 14:00
28 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 21:30
27 ноя в 08:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.