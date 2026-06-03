Классические путеводители молчат о том, что некоторые здания в центре Новосибирска имели славу самых злачных домов города — во времена, когда он носил имя Новониколаевск. Мы погрузимся в пикантные истории с изнанки столицы Сибири.
Выясним, где находился местный квартал красных фонарей, кто работал в домах терпимости и какой образ жизни вели любовницы новониколаевских купцов.
Выясним, где находился местный квартал красных фонарей, кто работал в домах терпимости и какой образ жизни вели любовницы новониколаевских купцов.
Описание экскурсии
Мы пройдём по району Тихий центр и увидим местные достопримечательности:
- театр «Красный факел»
- кинотеатр «Победа»
- дом купца Бузолина
- бывшую улицу красных фонарей Новониколаевска
Вы узнаете:
- какие районы гремели в полицейских сводках и носили славу самых разгульных
- какие здания имели славу борделей и кто мог в них работать
- как жили любовницы новониколаевских купцов
И многое другое!
во вторник и пятницу в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Победа»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 346 туристов
Я приглашаю открыть невероятные сокровища Новосибирска с моими креативными экскурсиями. Почему стоит выбрать именно их? Во-первых, я обладаю глубоким знанием истории и культуры Новосибирска, которое я с удовольствием передам вам в
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