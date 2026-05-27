Театр на реке: кукольные сказки для детей

Путешествие из Новосибирска с героями любимых сказок, играми и спектаклем на борту теплохода
Что может быть лучше летней прогулки по реке? Только прогулка, где вместе с детьми в путешествие отправляются герои любимых сказок! На борту маленьких зрителей ждут кукольные спектакли, музыка, игры, загадки и интерактивные сценки.

В главных ролях знакомые персонажи: добрый доктор Айболит, любознательные Три кота и сказочная Обинушка — хранительница реки.
Описание экскурсии

Кукольный спектакль на борту

Во время рейса дети увидят яркое представление с профессиональными театральными куклами, музыкой и интерактивными сценами.

Игры, загадки и музыкальные номера

Герои поют, танцуют, общаются с детьми и вовлекают зрителей в действие. Ребята не просто смотрят спектакль, а участвуют в нём: помогают героям, отвечают на вопросы и становятся частью истории.

Спектакли программы

«Путешествие по волнам»

Сказочная Обинушка дарит волшебный кораблик и приглашает детей в путешествие с остановками у необычных пристаней, где гостей ждут кукольные герои, игры и приключения.

«Доктор Айболит»

Музыкальное путешествие по сказкам Корнея Чуковского. Вместе с добрым доктором дети встретятся с любимыми персонажами, вспомнят о заботе, доброте и правилах гигиены.

«Три кота, или Праздник друзей»

Компот, Коржик и Карамелька отправляются в речное приключение, знакомятся с новыми друзьями и показывают, как даже обычная прогулка может превратиться в настоящее событие.

Организационные детали

  • У каждого зрителя, и большого, и маленького, независимо от возраста, должен быть билет
  • Дети до 14 лет допускаются на теплоход только в сопровождении взрослых (при наличии билета и у взрослого)
  • В целях безопасности один взрослый должен сопровождать не более трёх детей
  • С вами будет один из капитанов нашей команды, а также артисты Новосибирского областного театра кукол

Расписание рейсов

  • Май: суббота в 14:00
  • Июнь-август: среда, четверг и суббота в 11:30
  • Сентябрь: суббота в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети от 2 до 13 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 340 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.

