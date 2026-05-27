Что может быть лучше летней прогулки по реке? Только прогулка, где вместе с детьми в путешествие отправляются герои любимых сказок! На борту маленьких зрителей ждут кукольные спектакли, музыка, игры, загадки и интерактивные сценки. В главных ролях знакомые персонажи: добрый доктор Айболит, любознательные Три кота и сказочная Обинушка — хранительница реки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Кукольный спектакль на борту

Во время рейса дети увидят яркое представление с профессиональными театральными куклами, музыкой и интерактивными сценами.

Игры, загадки и музыкальные номера

Герои поют, танцуют, общаются с детьми и вовлекают зрителей в действие. Ребята не просто смотрят спектакль, а участвуют в нём: помогают героям, отвечают на вопросы и становятся частью истории.

Спектакли программы

«Путешествие по волнам»

Сказочная Обинушка дарит волшебный кораблик и приглашает детей в путешествие с остановками у необычных пристаней, где гостей ждут кукольные герои, игры и приключения.

«Доктор Айболит»

Музыкальное путешествие по сказкам Корнея Чуковского. Вместе с добрым доктором дети встретятся с любимыми персонажами, вспомнят о заботе, доброте и правилах гигиены.

«Три кота, или Праздник друзей»

Компот, Коржик и Карамелька отправляются в речное приключение, знакомятся с новыми друзьями и показывают, как даже обычная прогулка может превратиться в настоящее событие.

Организационные детали

У каждого зрителя, и большого, и маленького, независимо от возраста, должен быть билет

Дети до 14 лет допускаются на теплоход только в сопровождении взрослых (при наличии билета и у взрослого)

В целях безопасности один взрослый должен сопровождать не более трёх детей

С вами будет один из капитанов нашей команды, а также артисты Новосибирского областного театра кукол

Расписание рейсов