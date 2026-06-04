Экскурсия предлагает насыщенный день в Новосибирской области. Посетители увидят водопады Бучило и на реке Талица, а также Березовские скалы. Путешествие включает прогулку до скалы Альпинист и виды на реку Бердь. Все места доступны на автомобиле, что делает маршрут удобным для всех. Возможен пикник на свежем воздухе. Это отличная возможность насладиться тишиной и красотой сибирской природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения водопадов и скал Новосибирской области - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа в полном расцвете, а прогулки по живописным местам особенно приятны. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя температура может быть ниже, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы возможно посещение, но погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфорт и впечатления от экскурсии.

Сейчас август — это идеальное время.