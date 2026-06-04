Экскурсия предлагает насыщенный день в Новосибирской области. Посетители увидят водопады Бучило и на реке Талица, а также Березовские скалы. Путешествие включает прогулку до скалы Альпинист и виды на реку Бердь. Все места доступны на автомобиле, что делает маршрут удобным для всех. Возможен пикник на свежем воздухе. Это отличная возможность насладиться тишиной и красотой сибирской природы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Могучая природа Сибири
- 📸 Возможность сделать множество фото
- 🚗 Удобный транспортный маршрут
- 🏞 Виды на реку Бердь
- 🧗♂️ Прогулка до скалы Альпинист
- 🍃 Свежий воздух и тишина
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения водопадов и скал Новосибирской области - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа в полном расцвете, а прогулки по живописным местам особенно приятны. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя температура может быть ниже, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы возможно посещение, но погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфорт и впечатления от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Березовские скалы
- Скала Альпинист
Описание экскурсии
Могучая сибирская природа
Наше путешествие будет полностью посвящено природе. Вы увидите два водопада: Бучило и водопад на реке Талица в посёлке Никоново. Прогуляетесь по их живописным окрестностям, насладитесь тишиной и свежим воздухом. Кроме того, мы полюбуемся Березовскими скалами, посмотрим с высоты на изгибы реки Бердь и дойдём до скалы Альпинист. Если пожелаете, устроим небольшой пикник!
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Маршрут несложный, подходит для любого уровня физической подготовки. Далеко и долго пешком ходить не нужно, к каждому месту можно подъехать на авто.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 315 туристов
Меня зовут Люба, я живу в Новосибирске с рождения. Люблю природу и красивые места. Мне нравится встречать гостей, друзей, путешественников и открывать для них укромные уголки нашей необъятной Сибири.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия исключительно для любителей природы. Замечательные ребята- Любовь и Евгений, влюбленные в свой край, провезут вас в непроходимые места с красивейшими видами на сибирскую природу. Очень понравилось. Оригинальная задумка по посадке маньчжурского ореха на скале Альпинистов. Ребята угостят вас горячим чаем на травах. Спасибо большое за положительные эмоции.
Люба
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за ваш теплый комментарий 🙏💕 Нам было приятно провести с вами этот день 🌸🤗
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В
Это была волшебная поездка!
Казалось, не хватит дня, каждая локация завораживала! Я действительно не знала, что такая красота есть в Новосибирской области 🤗 Очень организованная поездка, все отлично спланировано - в
Казалось, не хватит дня, каждая локация завораживала! Я действительно не знала, что такая красота есть в Новосибирской области 🤗 Очень организованная поездка, все отлично спланировано - в
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Л
Экскурсией очень довольны. Ездили вместе с мужем. Хотелось полюбоваться красивыми видами природы, и это удалось! Даже осенью, когда листва уже облетела и кажется, что красок в природе поубавилось, мы получили
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Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не ожидаешь увидеть такие горы в Новосибирской области. Евгений отличный водитель
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Очень красивые места есть в области. Люба и Женя молодцы, везде довезли, всё показали. Рекомендую!
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Е
Красивые места, где нет людей
+2
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