начинать именно с этой экскурсии. Новосибирск – это большой промышленный, научный, культурный и образовательный областной центр, население которого перевалило за 2 миллиона человек, несмотря на то, что город очень молодой и основан всего лишь 131 год назад. Задумавшись над этим, понимаешь, что «нельзя объять необъятное».

Однако Наталья мастерски и виртуозно так выстроила свою экскурсию, что за короткий временной промежуток (экскурсия длится 1,5 часа), пройдя короткой отрезок пути (не более 1,5-2 км), по сути, по одной улице, ты словно на машине времени побываешь и в 19, и в 20 и в 21 веке. И при этом во время экскурсии увидишь различные архитектурные стили, познакомишься с театрами различных эпох (Новоисб – культурный центр!), узнаешь удивительные и интересные факты из истории Новосибирска. С помощью Натальи (ибо сам-то просто прошёл бы мимо и не заметил) откроешь для себя современный миниатюрный «стрит-арт» (скорее всего, этот вид мозаики называется каким-то специальным термином). Что уж говорить о чижике-пыжике на крыше! Это ведь не «сидит сантехник на крыше, он видит много чего», чижика так просто не разглядишь!

Лично для нас «вишенкой на торте» оказался финал экскурсии – арт-объект «Трон». После того, как окунулся в три века Новосибирска, увидел разное время, разные стили, разные эпохи, разные памятники, разные здания (большие и маленькие, деревянные и каменные), самое время задуматься о смыслах и ответить себе на главные вопросы: «Кто ты? Откуда ты? Куда идёшь? Что делаешь и что сделал? Как ты это делаешь и для чего? Достиг ли задуманного? Счастлив ли ты и обрёл ли душевный покой после того, как достиг (или не достиг)? Что останется после тебя?»

Думаю, что экскурсия «Открывая Новосибирск» будет полезна и интересна, не только гостям, но и жителям города.

Рекомендую!

Спасибо, Наталья!

Будем рады новой встрече!