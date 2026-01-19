Театральные экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Новосибирске, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Открывая Новосибирск
Пешая
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
«А у знаменитого театра оперы и балета раскроете, что в нем так восхитило французов, о чем не знали горожане в годы войны и где стоят копии 16-ти античных статуй»
Завтра в 11:00
13 апр в 11:00
4720 ₽ за всё до 5 чел.
Всё самое главное: экспресс-знакомство с Новосибирском
На машине
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё самое главное: экспресс-знакомство с Новосибирском
Увидеть сердце Сибири из окна авто, узнать тайны Оперного театра и Транссиба
Начало: На площади Ленина или в другом месте по согласован...
«Площадь Ленина и Оперный театр»
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
По улицам и мостам Новосибирска
На машине
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
По улицам и мостам Новосибирска
Площадь Ленина, тихий центр, кинотеатр «Победа», кукольный театр, монумент Славы, площадь Свердлова
Начало: На парковке напротив театра Оперы и балета
«Новосибирский театр оперы и балета»
12 апр в 10:00
13 апр в 10:00
2400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Юлия
    19 января 2026
    Открывая Новосибирск
    Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии по Новосибирску.
    Проводила ее для нашей группы туристов гид Маргарита.
    Она очень внимательно согласовала с нами желаемый
    маршрут, уточнила все нюансы. Рассказывала динамично, упоминала много интересных запоминающихся фактов о городе.
    Очень хорошо продумала маршрут, чтобы по ходу движения у людей была возможность согреться.
    Туристы с удовольствием слушали рассказ, рассматривали объекты и смотрели фото-материалы.
    Несмотря на зиму, экскурсия прошла замечательно!
    Спасибо Маргарите! С удовольствием еще раз обратимся!

    Татьяна
    19 октября 2025
    Открывая Новосибирск
    Экскурсия с Натальей была очень интересной, причём как взрослым, так и девочке подростку, которую ничем не заинтересовать, много узнали о Новосибирске историческом и современном. Спасибо Наталье. 🤗🤗🤗
    Александр
    31 июля 2025
    Открывая Новосибирск
    Очень тёплая и насыщенная экскурсия. Очень приятная неприхотливая подача материала с множеством деталей и акцентами что дополняется фотографиями из разных эпох а также новыми арт объектами современной жизни города по ходу маршрута. Однозначно рекомендую
    Кристина
    2 мая 2025
    Открывая Новосибирск
    Отлично организованная экскурсия:)
    Светлана
    11 ноября 2024
    Открывая Новосибирск
    Спасибо за очень хорошую экскурсию. Было очень интересно.
    Спасибо за очень хорошую экскурсию. Было очень интересноСпасибо за очень хорошую экскурсию. Было очень интересноСпасибо за очень хорошую экскурсию. Было очень интересноСпасибо за очень хорошую экскурсию. Было очень интересно
    Анна
    30 сентября 2024
    Открывая Новосибирск
    Наталья прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой город! Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом, дала отличные рекомендации по ресторанам. Спасибо за прекрасную прогулку!
    Елена
    19 сентября 2024
    Открывая Новосибирск
    Экскурсия полностью соответствовала заявленной в описании программе, с учетом молодого возраста города Наталья ведет повествование кратко, но содержательно, по ходу
    беседы отвечает на вопросы и дает много рекомендаций по всем интересующим туриста направлениям:) кафе и рестораны, сувениры, театры и музеи
    Спасибо за интересную и познавательную прогулку

    Дмитрий
    30 августа 2024
    Открывая Новосибирск
    Всё было содержательно, предметно и образно.)))
    Всё было содержательно, предметно и образно.)))
    Дмитрий
    30 августа 2024
    Открывая Новосибирск
    20.08.2024 г. были на экскурсии «Открывая Новосибирск», которую проводила Наталья. Считаю, что для всех гостей города знакомство с Новосибом следует
    начинать именно с этой экскурсии. Новосибирск – это большой промышленный, научный, культурный и образовательный областной центр, население которого перевалило за 2 миллиона человек, несмотря на то, что город очень молодой и основан всего лишь 131 год назад. Задумавшись над этим, понимаешь, что «нельзя объять необъятное».
    Однако Наталья мастерски и виртуозно так выстроила свою экскурсию, что за короткий временной промежуток (экскурсия длится 1,5 часа), пройдя короткой отрезок пути (не более 1,5-2 км), по сути, по одной улице, ты словно на машине времени побываешь и в 19, и в 20 и в 21 веке. И при этом во время экскурсии увидишь различные архитектурные стили, познакомишься с театрами различных эпох (Новоисб – культурный центр!), узнаешь удивительные и интересные факты из истории Новосибирска. С помощью Натальи (ибо сам-то просто прошёл бы мимо и не заметил) откроешь для себя современный миниатюрный «стрит-арт» (скорее всего, этот вид мозаики называется каким-то специальным термином). Что уж говорить о чижике-пыжике на крыше! Это ведь не «сидит сантехник на крыше, он видит много чего», чижика так просто не разглядишь!
    Лично для нас «вишенкой на торте» оказался финал экскурсии – арт-объект «Трон». После того, как окунулся в три века Новосибирска, увидел разное время, разные стили, разные эпохи, разные памятники, разные здания (большие и маленькие, деревянные и каменные), самое время задуматься о смыслах и ответить себе на главные вопросы: «Кто ты? Откуда ты? Куда идёшь? Что делаешь и что сделал? Как ты это делаешь и для чего? Достиг ли задуманного? Счастлив ли ты и обрёл ли душевный покой после того, как достиг (или не достиг)? Что останется после тебя?»
    Думаю, что экскурсия «Открывая Новосибирск» будет полезна и интересна, не только гостям, но и жителям города.
    Рекомендую!
    Спасибо, Наталья!
    Будем рады новой встрече!

    Наталья
    31 июля 2024
    Открывая Новосибирск
    Просто супер экскурсия!!! Сам город по большому счету мало интересный, но Наталья смогла показать и рассказать нам про такие места, что мы почти влюбились в Новосибирск). За рекомендацию ресторана прям отдельное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Открывая Новосибирск;
  2. Всё самое главное: экспресс-знакомство с Новосибирском;
  3. По улицам и мостам Новосибирска.
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Стоквартирный дом;
  2. Самое главное;
  3. Собор Александра Невского;
  4. Академгородок;
  5. Красный Проспект;
  6. Набережная реки Обь;
  7. Часовня Николая Чудотворца;
  8. Вокзал Главный;
  9. Монумент славы;
  10. Театр оперы и балета.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в апреле 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 8000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2026 год по теме «Театральные», 57 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь