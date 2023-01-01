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Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)

Город-Сказка
Город-Сказка – Гид из Новосибирска
Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г.

Новосибирску)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)
Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)

Что вы увидите

  • 1Площадь имени Ленина (часовня Святого Николая, театр Оперы и Балета, Новосибирский краеведческий музей, государственный банк)
  • 2Новосибирский Бродвей (кинотеатр «Победа», женская гимназия).
  • 3Театральная остановка (театр кукол, театр «Красный факел», молодёжный театр «Пуля»)
  • 4Площадь имени Гарина-Михайловского» (ж/д вокзал, гостиница «Новосибирск»).
  • 5Цирк (гиперболический параболоид).
  • 6Верстовой столб Транссиба, «Дом на костях».
  • 7Вознесенский собор.
  • 8Дом офицеров, здание «Шприц», берёзовая роща
  • 9Красный проспект (самый длинный проспект в мире).
  • 10Тихий центр (старинные улицы с деревянным зодчеством).
  • 11Сквер «Городской начало»(памятник мосту, памятник Александру III, светомузыкальный фонтан, река Обь).
  • 12Закаменка, парк «Чертово городище».
  • 13Театр Глобус.
Приглашаем вас познакомиться поближе с нашим городом - столицей ⭐️ Сибири. Наш город 🏙️ единственный за Уралом, где есть метро 🚇, у нас самый большой по России театр Оперы и Балета, только у нас есть самая длинная улица в 7 км, по которой можно сверять стрелку компаса (юг - север). Передвигаясь по городу у вас будет возможность лицезреть историю 📖 города с младенчества до сегодняшнего дня.
Что входит
  • в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта
  • услуги гида.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Любой адрес на территории Центр. и Ж/д районов
    Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)
    Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)
    Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. Новосибирску)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Город-Сказка
    Город-Сказка
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