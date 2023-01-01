3Театральная остановка (театр кукол, театр «Красный факел», молодёжный театр «Пуля»)
4Площадь имени Гарина-Михайловского» (ж/д вокзал, гостиница «Новосибирск»).
5Цирк (гиперболический параболоид).
6Верстовой столб Транссиба, «Дом на костях».
7Вознесенский собор.
8Дом офицеров, здание «Шприц», берёзовая роща
9Красный проспект (самый длинный проспект в мире).
10Тихий центр (старинные улицы с деревянным зодчеством).
11Сквер «Городской начало»(памятник мосту, памятник Александру III, светомузыкальный фонтан, река Обь).
12Закаменка, парк «Чертово городище».
13Театр Глобус.
Приглашаем вас познакомиться поближе с нашим городом - столицей ⭐️ Сибири. Наш город 🏙️ единственный за Уралом, где есть метро 🚇, у нас самый большой по России театр Оперы и Балета, только у нас есть самая длинная улица в 7 км, по которой можно сверять стрелку компаса (юг - север). Передвигаясь по городу у вас будет возможность лицезреть историю 📖 города с младенчества до сегодняшнего дня.
Что входит
в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта
услуги гида.
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Любой адрес на территории Центр. и Ж/д районов
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.