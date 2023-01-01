Приглашаем вас познакомиться поближе с нашим городом - столицей ⭐️ Сибири. Наш город 🏙️ единственный за Уралом, где есть метро 🚇, у нас самый большой по России театр Оперы и Балета, только у нас есть самая длинная улица в 7 км, по которой можно сверять стрелку компаса (юг - север). Передвигаясь по городу у вас будет возможность лицезреть историю 📖 города с младенчества до сегодняшнего дня.