Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии по Новосибирску, столице Сибири! Мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие, которое позволит вам узнать историю этого уникального города, полного архитектурных шедевров и культурных богатств.
Наш маршрут подходит для всех, включая семьи с детьми, и обещает множество впечатлений и удивительных моментов.
Наш маршрут подходит для всех, включая семьи с детьми, и обещает множество впечатлений и удивительных моментов.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Новосибирский академический театр оперы и балета
- Городской торговый корпус
- Купеческие дома
- Театр «Красный факел»
- Областной театр кукол
- Памятники архитектуры регионального значения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по центру Новосибирска.
- Добро пожаловать в столицу Сибири! Приглашаю неспешно прогуляться по центральным улицам, узнать историю Новосибирска, посмотреть на самые красивые достопримечательности и насладиться пребыванием в нашем городе.
- Маршрут не сложный, подойдет для гостей с детьми, но насыщенный на впечатления: Новосибирский академический театр оперы и балета, Городской торговый корпус, купеческие дома, театр «Красный факел», Областной театр кукол, памятники архитектуры регионального значения.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Красный пр-т. , 36, Новосибирск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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