Знакомство с городом N

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Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии по Новосибирску, столице Сибири! Мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие, которое позволит вам узнать историю этого уникального города, полного архитектурных шедевров и культурных богатств.

Наш маршрут подходит для всех, включая семьи с детьми, и обещает множество впечатлений и удивительных моментов.
Знакомство с городом N
Знакомство с городом N
Знакомство с городом N
Знакомство с городом N
Знакомство с городом N
Знакомство с городом N
Ближайшие даты:
14
окт
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окт
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19
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даты

Что вас ожидает:

  • Новосибирский академический театр оперы и балета
  • Городской торговый корпус
  • Купеческие дома
  • Театр «Красный факел»
  • Областной театр кукол
  • Памятники архитектуры регионального значения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по центру Новосибирска.
  • Добро пожаловать в столицу Сибири! Приглашаю неспешно прогуляться по центральным улицам, узнать историю Новосибирска, посмотреть на самые красивые достопримечательности и насладиться пребыванием в нашем городе.
  • Маршрут не сложный, подойдет для гостей с детьми, но насыщенный на впечатления: Новосибирский академический театр оперы и балета, Городской торговый корпус, купеческие дома, театр «Красный факел», Областной театр кукол, памятники архитектуры регионального значения.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Красный пр-т. , 36, Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Обзорные

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