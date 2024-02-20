Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Эту экскурсию мы проводим в любое время суток! Она отлично подойдёт вам, если вы ждёте пересадку на следующий рейс или хотите по пути из аэропорта в отель посмотреть самые интересные локации.
Вы увидите Новосибирск с высоты, познакомитесь с его промышленными районами, прогуляетесь по купеческим кварталам 19 века и побываете в месте, с которого началась история города.
Вы увидите Новосибирск с высоты, познакомитесь с его промышленными районами, прогуляетесь по купеческим кварталам 19 века и побываете в месте, с которого началась история города.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Новосибирск — город трудовой доблести и славы, куда во время Великой Отечественной войны было эвакуировано 39 заводов и более 150 предприятий. Чтобы изучить их, а также увидеть объекты дореволюционной промышленности (например, солодовенный завод 1907 года), мы отправимся на левый берег. Здесь же прогуляемся по рабочим кварталам, построенным в формате дворцов. Почему и зачем? Расскажем на экскурсии! А также мы:
- Посмотрим на город с одной из высоких точек у Коммунального моста
- Увидим самый длинный крытый метромост в мире
- Заглянем в купеческие кварталы конца 19 — начала 20 века
- Полюбуемся самым большим театром России
- Погуляем по набережной, с которой началась история Новосибирска
- Раскроем, как в центре города, стоящего на равнине, возник горнолыжный комплекс
Вы узнаете:
- Как среди тайги образовался город
- Почему в Новосибирске неглубокое метро и нет небоскрёбов
- Правда ли, что в Новосибирске почти все женщины имеют свой, отдельный от мужей, бизнес
- За что город попал в Книгу рекордов Гиннесса
- И многое другое!
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Hyundai Tucson. По запросу предоставим детские кресла (пожалуйста, сообщите об этом заранее).
- Мы встретим вас у главного входа в аэропорт
- Завершить экскурсию можем у вашего отеля или в другом удобном для вас месте в Новосибирске. Также можем отвезти вас обратно в аэропорт.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 24 туристов
16 лет занимаюсь внутренним туризмом, в основном, по Сибири и Алтаю. Начинала как менеджер, потом добавила компетенции экскурсовода. И по менеджменту, и по экскурсиям есть дополнительное образование. Основное образование — преподаватель и психолог. Часто совмещаю туризм и психологию. Туры делаю таким образом, чтобы каждый получил удовольствие, информацию, положительные эмоции и смог расслабиться, отдохнуть и перезагрузиться! По запросу делаю туры-тренинги (эмоциональная стабильность, релакс). Работаю только с такими же опытными, образованными, разносторонними гидами, способными не только рассказывать, но и полноценно работать с гостями. Всю команду обучаю психологии общения — с участниками, водителями и местным населением. Ждём встречи с вами!
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