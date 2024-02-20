Мария — ваша команда гидов в Новосибирске

Провели экскурсии для 24 туристов

16 лет занимаюсь внутренним туризмом, в основном, по Сибири и Алтаю. Начинала как менеджер, потом добавила компетенции экскурсовода. И по менеджменту, и по экскурсиям есть дополнительное образование. Основное образование — преподаватель и психолог. Часто совмещаю туризм и психологию. Туры делаю таким образом, чтобы каждый получил удовольствие, информацию, положительные эмоции и смог расслабиться, отдохнуть и перезагрузиться! По запросу делаю туры-тренинги (эмоциональная стабильность, релакс). Работаю только с такими же опытными, образованными, разносторонними гидами, способными не только рассказывать, но и полноценно работать с гостями. Всю команду обучаю психологии общения — с участниками, водителями и местным населением. Ждём встречи с вами!

Задать вопрос