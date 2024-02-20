Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Индивидуальный трансфер в Новосибирске

Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель

Эту экскурсию мы проводим в любое время суток! Она отлично подойдёт вам, если вы ждёте пересадку на следующий рейс или хотите по пути из аэропорта в отель посмотреть самые интересные локации.

Вы увидите Новосибирск с высоты, познакомитесь с его промышленными районами, прогуляетесь по купеческим кварталам 19 века и побываете в месте, с которого началась история города.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Новосибирск — город трудовой доблести и славы, куда во время Великой Отечественной войны было эвакуировано 39 заводов и более 150 предприятий. Чтобы изучить их, а также увидеть объекты дореволюционной промышленности (например, солодовенный завод 1907 года), мы отправимся на левый берег. Здесь же прогуляемся по рабочим кварталам, построенным в формате дворцов. Почему и зачем? Расскажем на экскурсии! А также мы:

  • Посмотрим на город с одной из высоких точек у Коммунального моста
  • Увидим самый длинный крытый метромост в мире
  • Заглянем в купеческие кварталы конца 19 — начала 20 века
  • Полюбуемся самым большим театром России
  • Погуляем по набережной, с которой началась история Новосибирска
  • Раскроем, как в центре города, стоящего на равнине, возник горнолыжный комплекс

Вы узнаете:

  • Как среди тайги образовался город
  • Почему в Новосибирске неглубокое метро и нет небоскрёбов
  • Правда ли, что в Новосибирске почти все женщины имеют свой, отдельный от мужей, бизнес
  • За что город попал в Книгу рекордов Гиннесса
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Hyundai Tucson. По запросу предоставим детские кресла (пожалуйста, сообщите об этом заранее).
  • Мы встретим вас у главного входа в аэропорт
  • Завершить экскурсию можем у вашего отеля или в другом удобном для вас месте в Новосибирске. Также можем отвезти вас обратно в аэропорт.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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