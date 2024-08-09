Экскурсия по Новосибирску раскрывает его с разных сторон, показывая главные вехи истории и связи между людьми и событиями.
Прогулка по центральным улицам города включает посещение Собора Александра Невского, Стоквартирного дома и
Прогулка по центральным улицам города включает посещение Собора Александра Невского, Стоквартирного дома и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Знаковые архитектурные объекты
- 🗺️ Прогулка по центральным улицам
- 🏙️ Виды на современные небоскрёбы
- 🎭 Театр НОВАТ и другие культурные объекты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Собор Александра Невского
- Стоквартирный дом
- Реальное училище Дома Романовых
- Купеческий Новосибирск
- Октябрьская магистраль
- Сквер Героев Революции
- Площадь Ленина
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Собор Александра Невского в византийском стиле — ровесник города и первое каменное здание Новосибирска.
- Стоквартирный дом — проект Андрея Крячкова, определивший архитектурный облик Новосибирска в первой половине 20 века. Вы узнаете, кто жил в этом доме.
- Реальное училище Дома Романовых. В 1912 году Новосибирск (тогда еще Ново-Николаевск) стал первым городом в Российской империи, где ввели всеобщее начальное образование. Сравним условия и стоимость обучения тогда и сейчас.
- Купеческий Новосибирск. В историческом центре сохранились целые кварталы с деревянными и кирпичными особняками, которые будут встречаться нам на пути. Расскажу, кому они принадлежали.
- Октябрьская магистраль — одна из самых красивых улиц города, с которой открывается невероятный вид на небоскрёбы современного Новосибирска.
- Сквер Героев Революции. Вы узнаете, какими усилиями была установлена советская власть в Новосибирске.
- Площадь Ленина или Красная площадь — как правильно? Выясним. И завершим знакомство с городом рассказом о театре НОВАТ, а также других грандиозных постройках, подтвердивших статус Новосибирска как настоящей столицы Сибири.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера им. Андрея Крячкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 54 туристов
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени я занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнаватьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 авг 2024
Экскурсия прошла замечательно! Рекомендую!
volgamasha@gmail.com
9 авг 2024
Спасибо большое, Егору, за увлекательное путешествие, было очень интересно, впечатляющие факты, о которых я даже не слышала! Спокойная и приятная прогулка по центру Новосибирска, в прекрасной компании замечательного и эрудированного молодого человека, влюбленного в свой город и дело, которым он занимается, доставила огромное удовольствие!!!
В
Варвара
7 авг 2024
Прекрасная экскурсия и очень приятный, вдумчивый и эмпатичный экскурсовод. Много интересных фактов о городе и его жителях. Желаю Егору дальнейших успехов!
Д
Дмитрий
3 авг 2024
Мы были очень ограничены во времени. Егор сделал всё, чтобы мы успели побольше погулять по городу, примчался на вокзал и после экскурсии вернул нас обратно, чтоб не заблудились))
За два часа показал основные достопримечательности, разный Новосибирск - от старинного до современного, рассказал основы про его историю, жителей, позабавил городскими легендами.
Очень ему благодарны)
За два часа показал основные достопримечательности, разный Новосибирск - от старинного до современного, рассказал основы про его историю, жителей, позабавил городскими легендами.
Очень ему благодарны)
В
Владимир
31 июл 2024
Экскурсия состоялась 31.07, пока ждал пересадку. Очень понравилось, подача, экскурсия в формате диалога, это не обычная экскурсия посмотрите направо, посмотрите налево, можно зайти по дороге в понравивший проулок и получить массу новых впечатлений.
Оксана
30 июл 2024
Очень интересно, захватывающе!
Р
Рыбкин
28 июл 2024
Егор провёл для нас замечательное знакомство с городом, рассказал где и как образовался город, показал самые значимые здания, поделился с нами мифами и легендами города. Знакомство не перегружено информацией, выделены главные факты.
М
Марина
24 июл 2024
Спасибо большое Егору за экскурсию! В короткие два часа молодой человек вместил историю развития Новосибирска. Захотелось узнать больше. Экскурсия очень понравилась
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