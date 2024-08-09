Н Наталья Экскурсия прошла замечательно! Рекомендую!

volgamasha@gmail.com Спасибо большое, Егору, за увлекательное путешествие, было очень интересно, впечатляющие факты, о которых я даже не слышала! Спокойная и приятная прогулка по центру Новосибирска, в прекрасной компании замечательного и эрудированного молодого человека, влюбленного в свой город и дело, которым он занимается, доставила огромное удовольствие!!!

В Варвара Прекрасная экскурсия и очень приятный, вдумчивый и эмпатичный экскурсовод. Много интересных фактов о городе и его жителях. Желаю Егору дальнейших успехов!

Д Дмитрий Мы были очень ограничены во времени. Егор сделал всё, чтобы мы успели побольше погулять по городу, примчался на вокзал и после экскурсии вернул нас обратно, чтоб не заблудились))

За два часа показал основные достопримечательности, разный Новосибирск - от старинного до современного, рассказал основы про его историю, жителей, позабавил городскими легендами.

Очень ему благодарны)

В Владимир Экскурсия состоялась 31.07, пока ждал пересадку. Очень понравилось, подача, экскурсия в формате диалога, это не обычная экскурсия посмотрите направо, посмотрите налево, можно зайти по дороге в понравивший проулок и получить массу новых впечатлений.

Оксана Очень интересно, захватывающе!

Р Рыбкин Егор провёл для нас замечательное знакомство с городом, рассказал где и как образовался город, показал самые значимые здания, поделился с нами мифами и легендами города. Знакомство не перегружено информацией, выделены главные факты.