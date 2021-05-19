Полезная информация о Новосибирске
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Новосибирск
Популярные экскурсии в Новосибирске
5
10 отзывов
4000
₽
за чел.
В рамках экскурсии вы познакомитесь с Новосибирском, его историей и как следует изучите центр города. Я покажу вам здания, оставшиеся с эпохи конструк...
1300
₽
за чел.
Новосибирск появился благодаря строительству Транссибирской магистрали. В течение длительного времени вокзал сохранял статус главного городского объек...
1300
₽
за чел.
Мы прогуляемся по проспекту Маркса и я расскажу вам, где зарождалась новосибирская рок-музыка и в каком общежитии записывала свои последние песни Янка...
4.5
2 отзыва
1000
₽
за чел.
Советская архитектура достаточно спорное явление. За небольшой промежуток времени в городах смешалось несколько стилей: рационализм, сталинский ампир,...
5
52 отзыва
от
7020
₽
за чел.
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке