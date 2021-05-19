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Полезная информация о Новосибирске

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Местное время в Новосибирске
02:5140
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНовосибирск
По-английскиNovosibirsk
Столица регионаНовосибирск является столицей региона
Население города1 419 007 чел.
АэропортТолмачёво OVB
Часовой поясAsia/Novosibirsk
Средняя высота164 м. от уровня моря

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Новосибирск

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