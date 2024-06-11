Мы придумали для вас вкусную гастропрограмму 2 в 1: история Новосибирска и местной кухни и мастер-класс от известной школы кулинаров и рестораторов в самом центре города с отличным панорамным видом на Красный проспект. Блюдо, которое вы приготовите, будет подано вам на обед — приятное окончание гастропутешествия!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Экскурсия
Вы познакомитесь с историей и культурой Новосибирска, прогуляетесь по исторической части города и увидите ключевые достопримечательности.
Мастер-класс
Фольклорные рецепты оживут в волшебных руках профессионального шеф-повара, вместе с которым вы приготовите и попробуете блюда сибирской кухни. А также узнаете, из какого района Новосибирской области ваше блюдо и в чём его особенности. Вы научитесь готовить три блюда:
- Рваная говядина с луковым вареньем или холодный говяжий окорок с маринованной колбой и хрустящим картофелем
- Рыба в меду с рюмкой рыбного бульона или куриная печень с яблоками и ячневой полентой
- Кулейка со смородиной и творогом
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 1,5 часа, мастер-класса — 2 часа, свободное время для фото — 30 минут
- В стоимость включено: услуги гида, мастер-класс с шеф-поваром, все необходимые продукты и оборудование
- Возможно провести экскурсию для группы до 15 человек за доплату — 6500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 161 туриста
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!Задать вопрос
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