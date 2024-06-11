Мы придумали для вас вкусную гастропрограмму 2 в 1: история Новосибирска и местной кухни и мастер-класс от известной школы кулинаров и рестораторов в самом центре города с отличным панорамным видом на Красный проспект. Блюдо, которое вы приготовите, будет подано вам на обед — приятное окончание гастропутешествия!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Экскурсия

Вы познакомитесь с историей и культурой Новосибирска, прогуляетесь по исторической части города и увидите ключевые достопримечательности.

Мастер-класс

Фольклорные рецепты оживут в волшебных руках профессионального шеф-повара, вместе с которым вы приготовите и попробуете блюда сибирской кухни. А также узнаете, из какого района Новосибирской области ваше блюдо и в чём его особенности. Вы научитесь готовить три блюда:

Рваная говядина с луковым вареньем или холодный говяжий окорок с маринованной колбой и хрустящим картофелем

Рыба в меду с рюмкой рыбного бульона или куриная печень с яблоками и ячневой полентой

Кулейка со смородиной и творогом

Организационные детали