Следующий на нашем пути — Колывань. Посёлок появился для защиты границ от кочевников, а затем стал этапом Сибирского тракта для ссыльных и каторжан. Погуляем по кварталу отреставрированных деревянных особняков и посетим Краеведческий музей.

Затем поедем в деревню Юрт-Ора. Нас ждут в гости чатские татары. В усадьбе воссоздан уклад, представлены архивы о семьях, одежда, обувь, раритеты. Увидим забор-тын, баню по-чёрному, лодку-долблёнку и многое другое, зайдём в мечеть, а также попробуем национальные блюда.

Ночуем в Томске.