Большое путешествие по Сибири: 3 области, малые народы, великие умы и промышленная мощь

Новосибирск, Томск и Кемерово. Чаты и шорцы. Рерих и Достоевский. Наука, угледобыча и металлургия
Мы проедем более 1600 км по Западной Сибири, сменяя города, деревни, музеи.

Вы узнаете, как осваивали своенравную тайгу и как приграничные крепости и крошечные поселения выросли в индустриальные центры.

Познакомитесь с укладом
коренных жителей — чатов и шорцев, увидите наскальные петроглифы первобытных людей и поздние полотна Рериха, обсудите первую женитьбу Достоевского.

Посмотрите, как добывают уголь и закаляют сталь, погуляете среди ажурных деревянных и каменных усадеб, отдохнёте на курорте «Шерегеш». Будет ещё много интересного, присоединяйтесь!

Описание тура

Организационные детали

Групповой трансфер осуществляется только от/до аэропорта в дни начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами. Если время ваших рейсов отличается или вы выбрали другой отель, необходимо добираться до/от места старта/финиша самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - ворота в Сибирь

Встретим вас у аэропорта и к завтраку доставим в отель. После отдыха идём знакомиться с городом. Увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал и другие значимые здания. Также посетим Художественный музей и полюбуемся творчеством Рериха — тут собраны 60 поздних картин мастера.

2 день

Колывань на «дороге кандалов», Юрт-Ора - деревня чатских татар

Следующий на нашем пути — Колывань. Посёлок появился для защиты границ от кочевников, а затем стал этапом Сибирского тракта для ссыльных и каторжан. Погуляем по кварталу отреставрированных деревянных особняков и посетим Краеведческий музей.

Затем поедем в деревню Юрт-Ора. Нас ждут в гости чатские татары. В усадьбе воссоздан уклад, представлены архивы о семьях, одежда, обувь, раритеты. Увидим забор-тын, баню по-чёрному, лодку-долблёнку и многое другое, зайдём в мечеть, а также попробуем национальные блюда.

Ночуем в Томске.

3 день

Томск - мир каменных и деревянных кружев

Исследуем следующую точку нашего маршрута — город на берегах Томи, где сохранилось много старинной каменной и деревянной архитектуры. Мы посетим Исторический музей и узнаем, как военная крепость превратилась в центр транзитной торговли, а затем — образовательное, научное и инновационное сердце Сибири.

Погуляем по кварталу Елань среди памятников деревянного зодчества и Татарской слободе — колоритному району купцов и ремесленников из Казанской, Тобольской губерний, Средней Азии.

4 день

Древние петроглифы «Томской писаницы», Кемерово - город угольщиков

Движемся дальше. Побываем в заповеднике «Томская писаница» и рассмотрим наскальные рисунки первобытных людей.

Затем отправимся в Кемерово, где останемся ночевать. На прогулке по городу обсудим, как развивалась добыча угля. А в музее «Красная горка», открытом на месте бывшего рудника, познакомимся с отраслью поближе.

5 день

Как в недрах крепнет уголь и как закаляется сталь

Направимся на угольный разрез и посмотрим, как добывают уголь открытым способом. Обратите внимание: это режимная закрытая зона, в посещении карьера может быть отказано.

Далее — Гурьевский музей и виртуальная экскурсия по металлургическому заводу. С помощью VR-шлема вы пройдёте по цехам и увидите, как руда поэтапно превращается в стальные изделия.

Ночуем в Новокузнецке.

6 день

Таштагол и Шерегеш - край шорцев

Углубимся в тайгу — отправимся в Горную Шорию. Название регион получил благодаря коренным жителям — шорцам, которых русские первопроходцы называли «кузнецкими татарами». К истории и культуре народа прикоснёмся в Этнографическом музее Таштагола.

Далее — отдых на популярном горнолыжном курорте «Шерегеш». По канатной дороге поднимемся на склоны вершины Зелёной и с высоты полюбуемся окрестностями.

7 день

Новокузнецк - стальная кузница Сибири

Весь день посвятим важному металлургическому центру. Посетим Кузнецкую крепость, которую построили для защиты сибирских границ от Китая, потом использовали как тюрьму. Сходим в музей Достоевского — в Новокузнецке Фёдор Михайлович бывал трижды и впервые женился.

Ближе к ночи вернёмся в Новосибирск.

8 день

Академгородок - центр науки и образования

Напоследок изучим Академгородок: осмотрим университет, коттеджи, домик академика Лаврентьева, памятники лабораторной мыши и академику Беляеву с домашней лисой. Посетим Музей народов Сибири и Дальнего Востока и поедем в аэропорт к обратным рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении88 500 ₽
1-местное проживание101 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с ранним заселением
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме «Усадьбы чатского татарина»)
Что не входит в цену
  • Билеты в Новосибирск и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Экскурсия в «Усадьбе чатского татарина» + национальный обед (плов, чак-чак, чай) - 1300 ₽
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Новосибирска, 5:30
Завершение: Аэропорт Новосибирска, 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

