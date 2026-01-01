Вы узнаете, как осваивали своенравную тайгу и как приграничные крепости и крошечные поселения выросли в индустриальные центры.
Групповой трансфер осуществляется только от/до аэропорта в дни начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами. Если время ваших рейсов отличается или вы выбрали другой отель, необходимо добираться до/от места старта/финиша самостоятельно.
Новосибирск - ворота в Сибирь
Встретим вас у аэропорта и к завтраку доставим в отель. После отдыха идём знакомиться с городом. Увидим собор Александра Невского, Оперный театр, вокзал и другие значимые здания. Также посетим Художественный музей и полюбуемся творчеством Рериха — тут собраны 60 поздних картин мастера.
Колывань на «дороге кандалов», Юрт-Ора - деревня чатских татар
Следующий на нашем пути — Колывань. Посёлок появился для защиты границ от кочевников, а затем стал этапом Сибирского тракта для ссыльных и каторжан. Погуляем по кварталу отреставрированных деревянных особняков и посетим Краеведческий музей.
Затем поедем в деревню Юрт-Ора. Нас ждут в гости чатские татары. В усадьбе воссоздан уклад, представлены архивы о семьях, одежда, обувь, раритеты. Увидим забор-тын, баню по-чёрному, лодку-долблёнку и многое другое, зайдём в мечеть, а также попробуем национальные блюда.
Ночуем в Томске.
Томск - мир каменных и деревянных кружев
Исследуем следующую точку нашего маршрута — город на берегах Томи, где сохранилось много старинной каменной и деревянной архитектуры. Мы посетим Исторический музей и узнаем, как военная крепость превратилась в центр транзитной торговли, а затем — образовательное, научное и инновационное сердце Сибири.
Погуляем по кварталу Елань среди памятников деревянного зодчества и Татарской слободе — колоритному району купцов и ремесленников из Казанской, Тобольской губерний, Средней Азии.
Древние петроглифы «Томской писаницы», Кемерово - город угольщиков
Движемся дальше. Побываем в заповеднике «Томская писаница» и рассмотрим наскальные рисунки первобытных людей.
Затем отправимся в Кемерово, где останемся ночевать. На прогулке по городу обсудим, как развивалась добыча угля. А в музее «Красная горка», открытом на месте бывшего рудника, познакомимся с отраслью поближе.
Как в недрах крепнет уголь и как закаляется сталь
Направимся на угольный разрез и посмотрим, как добывают уголь открытым способом. Обратите внимание: это режимная закрытая зона, в посещении карьера может быть отказано.
Далее — Гурьевский музей и виртуальная экскурсия по металлургическому заводу. С помощью VR-шлема вы пройдёте по цехам и увидите, как руда поэтапно превращается в стальные изделия.
Ночуем в Новокузнецке.
Таштагол и Шерегеш - край шорцев
Углубимся в тайгу — отправимся в Горную Шорию. Название регион получил благодаря коренным жителям — шорцам, которых русские первопроходцы называли «кузнецкими татарами». К истории и культуре народа прикоснёмся в Этнографическом музее Таштагола.
Далее — отдых на популярном горнолыжном курорте «Шерегеш». По канатной дороге поднимемся на склоны вершины Зелёной и с высоты полюбуемся окрестностями.
Новокузнецк - стальная кузница Сибири
Весь день посвятим важному металлургическому центру. Посетим Кузнецкую крепость, которую построили для защиты сибирских границ от Китая, потом использовали как тюрьму. Сходим в музей Достоевского — в Новокузнецке Фёдор Михайлович бывал трижды и впервые женился.
Ближе к ночи вернёмся в Новосибирск.
Академгородок - центр науки и образования
Напоследок изучим Академгородок: осмотрим университет, коттеджи, домик академика Лаврентьева, памятники лабораторной мыши и академику Беляеву с домашней лисой. Посетим Музей народов Сибири и Дальнего Востока и поедем в аэропорт к обратным рейсам.
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|88 500 ₽
|1-местное проживание
|101 000 ₽
- Проживание с ранним заселением
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме «Усадьбы чатского татарина»)
- Билеты в Новосибирск и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Экскурсия в «Усадьбе чатского татарина» + национальный обед (плов, чак-чак, чай) - 1300 ₽
- 1-местное проживание