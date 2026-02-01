По цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска и Горно-Алтайска: топовые места
Погулять по "Марсу" и "Луне", прокатиться по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым маральником
Начало: Новосибирск, 8:30
30 апр в 08:00
1 мая в 08:00
35 000 ₽ за человека
Из Новосибирска в Горный Алтай. Путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
44 000 ₽ за человека
На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
Осмотреть достопримечательности, погреться в сибирской баньке и увидеть редких зубров
Начало: Новосибирск, утро, точное время по договорённости
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
150 000 ₽ за человека
