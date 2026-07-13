Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыха
9:00 Выезд по Чуйскому тракту.
Путешествие по одной из самых красивых дорог мира.
Перевал Семинский — высшая точка тракта, откуда открываются захватывающие панорамы Алтая.
Алтайский базар и кедровый латте на высоте 1717 м.
Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с впечатляющими видами на долины и горы.
Песчаные столбы — уникальные природные образования, созданные ветром и водой.
Слияние Чуи и Катуни — место, где две мощные реки встречаются, создавая неповторимый природный контраст.
Обед (не входит в стоимость).
Вкусный обед в кафе с блюдами алтайской национальной кухни.
17:00 Заселение и отдых.
Заезд в магазин за всем необходимым.
Заселение на атмосферной базе отдыха с живописным видом на горы.
Ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).
Верхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желанию
04:00 Дополнительные экскурсии:
- На Ретранслятор (3200 м) — встреча рассвета на внедорожниках. Незабываемые виды на снежные горы и первые лучи солнца над горами. Продолжительность 2–2,5 часа, стоимость 3500 руб. /чел.
- Ретранслятор + Чуйские меандры — расширенный маршрут с посещением уникальных природных объектов, смотровая на изгибы реки Чуя и ледниковые шапки гор. Продолжительность 4 часа, стоимость 5500 руб. /чел. Оплата на месте при записи.
09:00 Завтрак.
Вкусный и сытный завтрак на базе отдыха, чтобы зарядиться энергией перед насыщенным днём.
10:00 Экскурсия по Чуйскому тракту.
Путешествие по Верхнему Алтаю:
Гейзерное озеро — «жемчужина Алтая», появившаяся в 2003 году после землетрясения.
Северо-Чуйский хребет — величественные ледниковые вершины.
Фотостоп на знаменитой дороге, уходящей в горы — любимое место фотографов и блогеров.
Далее пересаживаемся на УАЗики и отправляемся на Алтайский Марс — прогулка по красным горам и каньонам с космическими пейзажами.
Дополнительная экскурсия на Марс 2 и Луну.
Для желающих — часовое путешествие на смотровую площадку с панорамой Южно-Чуйского хребта, радужной горой Марса 2 и космическими видами, напоминающими Луну.
17:00 Возвращение на базу отдыха, свободное время, обмен впечатлениями.
Для любителей приключений джип-тур к Уларским водопадам — два водопада-брата, живописные виды и драйв по бездорожью.
Продолжительность 2 часа, стоимость 2000 руб. /чел.
19:00 Вечерний костёр и ужин (не входит в стоимость).
Совместный ужин, душевные разговоры у костра.
Для желающих — баня (оплачивается отдельно).
Обратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами, готовясь к незабываемому дню.
Первая остановка – памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.
Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы.
После этого – обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией (не входит в стоимость).
Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.
Для желающих – моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).
Возвращение в путь.
Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск – 17:30, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск – 02:00.
Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Кара Суу" или аналогичной.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|в 2-4-х местном номере с удобствами на территории
|в 2-4-х местном номере с полным комфортом
|25 900
|28 900
Одноместное проживание по запросу. Возможно доп. место.
Варианты проживания
Мини-гостиница «Кара-Суу»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе 8-50 мест
- Проживание на базе отдыха
- Экскурсионная программа
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Тур на Уазиках на Марс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула и обратно за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
- Завтрак в день приезда - средний чек 800 руб
- Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
- BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
- Страховка от клеща - 400 руб
- Входные билеты - 450 руб. /чел. /все
- Дополнительные экскурсии: джип-тур Ретранслятор - 3 500 руб. /чел. джип-тур Ретранслятор + Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел. тур на уазах на Марс 2 и Луну - 1800 руб. /чел. джип-тур на Уларские водопады - 2 000 руб. /чел. Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
- Джип-тур Ретранслятор - 3 500 руб. /чел
- Джип-тур Ретранслятор + Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел
- Тур на уазах на Марс 2 и Луну - 1800 руб. /чел
- Джип-тур на Уларские водопады - 2 000 руб. /чел
- Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер);
- по внедорожью: автомобили Тойлта Лэнд Крузер, УАЗик;
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 16-50 мест, кондиционер есть.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей: В тур допускаются дети от 7 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
- при размещении 2 взрослых + ребенок – 10% на ребенка.
Также, рассчитываются индивидуально.