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Космический Алтай. Чуйский тракт и Алтайский Марс

Вы сможете проехать по одной из красивейших дорог страны – Чуйскому тракту, останавливаясь в самых живописных местах, восхититься невероятной красотой бирюзового Гейзерного озера, прогуляться по Алтайскому Марсу, охладиться у прекрасного
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водопада Камышлинский, погрузиться в разнообразие местных рынков и колоритных блюд.

А также по желанию будут предложены дополнительные экскурсии и джип-туры на ваш выбор: встреча рассвета высоко в горах, моторафтинг по Катуни, загадочные Чуйские меандры, джип-тур к Уларским водопадам и прогулки по Луне – каждый сможет выбрать для себя интересные локации и активности.

Будете жить на уютной базе отдыха, а вечера проводить у костра, наслаждаясь душевными разговорами и звездным небом, вдали от цивилизации.

Космический Алтай. Чуйский тракт и Алтайский МарсФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Космический Алтай. Чуйский тракт и Алтайский МарсФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Космический Алтай. Чуйский тракт и Алтайский МарсФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыха

9:00 Выезд по Чуйскому тракту.

Путешествие по одной из самых красивых дорог мира.

Перевал Семинский — высшая точка тракта, откуда открываются захватывающие панорамы Алтая.

Алтайский базар и кедровый латте на высоте 1717 м.

Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с впечатляющими видами на долины и горы.

Песчаные столбы — уникальные природные образования, созданные ветром и водой.

Слияние Чуи и Катуни — место, где две мощные реки встречаются, создавая неповторимый природный контраст.

Обед (не входит в стоимость).

Вкусный обед в кафе с блюдами алтайской национальной кухни.

17:00 Заселение и отдых.

Заезд в магазин за всем необходимым.

Заселение на атмосферной базе отдыха с живописным видом на горы.

Ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).

Прибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыхаПрибытие в Горно-Алтайск. Выезд по Чуйскому тракту. Прибытие на базу отдыха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Верхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желанию

04:00 Дополнительные экскурсии:

  • На Ретранслятор (3200 м) — встреча рассвета на внедорожниках. Незабываемые виды на снежные горы и первые лучи солнца над горами. Продолжительность 2–2,5 часа, стоимость 3500 руб. /чел.
  • Ретранслятор + Чуйские меандры — расширенный маршрут с посещением уникальных природных объектов, смотровая на изгибы реки Чуя и ледниковые шапки гор. Продолжительность 4 часа, стоимость 5500 руб. /чел. Оплата на месте при записи.

09:00 Завтрак.

Вкусный и сытный завтрак на базе отдыха, чтобы зарядиться энергией перед насыщенным днём.

10:00 Экскурсия по Чуйскому тракту.

Путешествие по Верхнему Алтаю:

Гейзерное озеро — «жемчужина Алтая», появившаяся в 2003 году после землетрясения.

Северо-Чуйский хребет — величественные ледниковые вершины.

Фотостоп на знаменитой дороге, уходящей в горы — любимое место фотографов и блогеров.

Далее пересаживаемся на УАЗики и отправляемся на Алтайский Марс — прогулка по красным горам и каньонам с космическими пейзажами.

Дополнительная экскурсия на Марс 2 и Луну.

Для желающих — часовое путешествие на смотровую площадку с панорамой Южно-Чуйского хребта, радужной горой Марса 2 и космическими видами, напоминающими Луну.

17:00 Возвращение на базу отдыха, свободное время, обмен впечатлениями.

Для любителей приключений джип-тур к Уларским водопадам — два водопада-брата, живописные виды и драйв по бездорожью.

Продолжительность 2 часа, стоимость 2000 руб. /чел.

19:00 Вечерний костёр и ужин (не входит в стоимость).

Совместный ужин, душевные разговоры у костра.

Для желающих — баня (оплачивается отдельно).

Верхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желаниюВерхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желаниюВерхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желаниюВерхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желаниюВерхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желаниюВерхний Алтай. Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Дополнительные экскурсии по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами, готовясь к незабываемому дню.

Первая остановка – памятник Кольке Снегиреву, который расскажет о замечательной истории региона.

Затем мы отправимся к водопаду Девичьи слезы, где вас ждут живописные виды и возможность насладиться атмосферой природы.

После этого – обед в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией (не входит в стоимость).

Далее мы направимся к Семинскому перевалу, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты, и к Камышлинскому водопаду, который порадует своей красотой.

Для желающих – моторафтинг через Катунь, который добавит адреналина и подарит новые эмоции (экскурсия оплачивается дополнительно).

Возвращение в путь.

Ориентировочное время прибытия: в Горно-Алтайск – 17:30, в Барнаул (кафе "Облепиха") – 23:00, в Новосибирск – 02:00.

Для туристов из других регионов предусмотрена возможность дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Обратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. ОтъездОбратный путь. Водопады, Семинский перевал, моторафтинг по желанию. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Кара Суу" или аналогичной.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

в 2-4-х местном номере с удобствами на территориив 2-4-х местном номере с полным комфортом
25 90028 900

Одноместное проживание по запросу. Возможно доп. место.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Кара-Суу»

2 ночи
Двух/трехместные номера в мини-гостинице. В номерах: двуспальная кровать, диван, постельное белье, столик, чайник, холодильник, теплый пол, санузел с душем и туалетом.
Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»Мини-гостиница «Кара-Суу»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе 8-50 мест
  • Проживание на базе отдыха
  • Экскурсионная программа
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Тур на Уазиках на Марс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула и обратно за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
  • Завтрак в день приезда - средний чек 800 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
  • BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
  • Страховка от клеща - 400 руб
  • Входные билеты - 450 руб. /чел. /все
  • Дополнительные экскурсии: джип-тур Ретранслятор - 3 500 руб. /чел. джип-тур Ретранслятор + Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел. тур на уазах на Марс 2 и Луну - 1800 руб. /чел. джип-тур на Уларские водопады - 2 000 руб. /чел. Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
  • Джип-тур Ретранслятор - 3 500 руб. /чел
  • Джип-тур Ретранслятор + Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел
  • Тур на уазах на Марс 2 и Луну - 1800 руб. /чел
  • Джип-тур на Уларские водопады - 2 000 руб. /чел
  • Камышлинский водопад моторафтинг - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
  • тип транспорта (автобус: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес Спринтер или Хагер);
  • по внедорожью: автомобили Тойлта Лэнд Крузер, УАЗик;
  • количество посадочных мест и наличие кондиционера: 16-50 мест, кондиционер есть.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей: В тур допускаются дети от 7 лет в сопровождении законных представителей.

Скидка на детей 7-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
  • при размещении 2 взрослых + ребенок – 10% на ребенка.

Также, рассчитываются индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Новосибирска

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