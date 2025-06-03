Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
19 июн в 10:00
20 июн в 12:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
По страницам истории Обнинска
Познакомиться с перспективным наукоградом, который изменил историю нашей страны
Начало: В районе гостиницы «Орбиталь»
20 июн в 11:00
21 июн в 11:00
3500 ₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2025Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
- ННаталья2 июня 2025Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.
- ЕЕкатерина27 мая 2025Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и
- ЮЮлия27 мая 2025Экскурсия понравилась всем! Взрослые и наши подростки были заинтересованы до самого конца. Спасибо. Интересный формат с поездками на общественном траспорте. Юля тактична и вежлива. Понимающий гид. Заранее учла наши пожелания, включила элементы квеста.
- ЮЮлия26 мая 2025Отличная экскурсия! Не думала, что Обнинск окажется таким интересным городом. Юлия преподнесла нам его совершенно с другой стороны. Приятно было
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2025
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