Семейные развлекательные экскурсии Обнинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Обнинске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обнинск: прогулка по Старому городу
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Обнинск: прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
Начало: Ул. Победы. 29
Сегодня в 16:30
23 фев в 08:00
2700 за всё до 45 чел.
Обнинск по-научному
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
24 фев в 10:00
25 фев в 10:00
4500 за всё до 6 чел.
Променад по Белкинскому парку
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Променад по Белкинскому парку
Посетить самый красивый усадебный парк Обнинска и прикоснуться к его истории
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
24 фев в 10:00
1000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 декабря 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Сегодня решили посетить обзорную экскурсию по городу Обнинску. Мы часто проезжаем этот город, но никогда не были внутри. Экскурсия была
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    очень интересная и динамичная. Мы были на автомобиле. Переезжали от одного места до другого, а там гуляли. Очень интересно построен маршрут. Юля рассказала, как появился Обнинск, какие знаменитые люди посещали этот город. Город произвел очень приятное впечатление, здесь много вековых деревьев. Теперь хотим посетить этот чудесный город летом! Спасибо Юля, за прекрасно проведенный день!

  • А
    Арина
    9 декабря 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Отличная экскурсия, узнали много нового о городе.
  • А
    Анастасия
    21 октября 2024
    Обнинск по-научному
    Отличная экскурсия
  • С
    Станислав
    14 сентября 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Отличная экскурсия! Несмотря на то, что город не туристический, прогулка получилась увлекательной и поучительной. Очень красивые тихие дворики, очень уютные зеленые улицы. Вообще в городе много парков и скверов, а Юлия - отличный рассказчик. Очень рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Можно с детьми»

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  3. Променад по Белкинскому парку
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в феврале 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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