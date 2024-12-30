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очень интересная и динамичная. Мы были на автомобиле. Переезжали от одного места до другого, а там гуляли. Очень интересно построен маршрут. Юля рассказала, как появился Обнинск, какие знаменитые люди посещали этот город. Город произвел очень приятное впечатление, здесь много вековых деревьев. Теперь хотим посетить этот чудесный город летом! Спасибо Юля, за прекрасно проведенный день!