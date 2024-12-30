2 часа
Индивидуальная
Обнинск: прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
Начало: Ул. Победы. 29
Сегодня в 16:30
23 фев в 08:00
2700₽ за всё до 45 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
24 фев в 10:00
25 фев в 10:00
4500₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Променад по Белкинскому парку
Посетить самый красивый усадебный парк Обнинска и прикоснуться к его истории
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
24 фев в 10:00
1000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 декабря 2024Сегодня решили посетить обзорную экскурсию по городу Обнинску. Мы часто проезжаем этот город, но никогда не были внутри. Экскурсия была
- ААрина9 декабря 2024Отличная экскурсия, узнали много нового о городе.
- ААнастасия21 октября 2024Отличная экскурсия
- ССтанислав14 сентября 2024Отличная экскурсия! Несмотря на то, что город не туристический, прогулка получилась увлекательной и поучительной. Очень красивые тихие дворики, очень уютные зеленые улицы. Вообще в городе много парков и скверов, а Юлия - отличный рассказчик. Очень рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в феврале 2025
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