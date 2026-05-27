Знакомство с Обнинском: пешеходная экскурсия по Старому городу

Обнинск ещё не был городом, когда о нём уже говорил весь мир: в 1954 году здесь запустили первую в мире АЭС. Вы увидите памятники атомной эпохи и узнаете, как посёлок учёных стал первым наукоградом России.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- стелу «Мирный атом»
- Треугольную площадь и памятник первопроходцам атомной энергетики
- Политехникум и место, связанное со школой-колонией С. Т. Шацкого
- Городской парк и памятник Испанскому детскому дому
- проспект Ленина, ресторан «Столбы», старую водонапорную башню и памятник Шацкому
- Первую в мире АЭС и главный научный центр города — Физико-энергетический институт
Вы узнаете:
- почему Обнинск появился именно здесь и как секретная лаборатория стала основой будущего города
- как в 1954 году в посёлке запустили первую в мире АЭС
- какие учёные стояли у истоков атомной энергетики
- как живёт и развивается первый наукоград России сегодня
А ещё я расскажу о семье Обнинских, школе «Бодрая жизнь» и Испанском детском доме №5.
Организационные детали
Мы пройдём около 3,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лейпунского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Обнинске
Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калужской области по городам Обнинск, Боровск, Малоярославец. С удовольствием стану вашим проводником в наших местах. Живу здесь же, и поэтому показать и рассказать об этих городах могу очень много. Живое общение, интересная информация и позитивные эмоции — вот что ожидает вас на моих экскурсиях.
