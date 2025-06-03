Мои заказы

Интересные экскурсии для школьного возраста в Обнинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Обнинске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Обнинск по-научному
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
19 июн в 10:00
20 июн в 12:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Променад по Белкинскому парку
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
1000 ₽ за человека
По страницам истории Обнинска
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
По страницам истории Обнинска
Познакомиться с перспективным наукоградом, который изменил историю нашей страны
Начало: В районе гостиницы «Орбиталь»
20 июн в 11:00
21 июн в 11:00
3500 ₽ за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2025
    Променад по Белкинскому парку
    Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
    читать дальше

    меня, что сможет адаптировать экскурсию для них, так и получилось. Меня приятно удивило, как изменился формат и подача, в соответствии с интересами детей. Юля использовала специальное приложение, а у ребят были телефоны и наушники. Они прекрасно слышали друг друга, даже на расстоянии, искали подсказки, видели фотографии, читали интересные факты и получали задания, каждый в своем телефоне. Получилась интересная экскурсия! С живым общением и элементами квеста. Передаю огромное спасибо от детей и жду новых экскурсий!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2025
    Променад по Белкинскому парку
    Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и
    читать дальше

    от Юлии не отходили. Детям очень приглянулись скульптуры и памятники: самолёт, подлодка и, конечно, Кот-ученый! Он сразил нас своей обоятельностью 😍, сделали фото, потерли носик 😊 Было бы здорово, если б в Обнинске появились и другие интересные скульптуры. Юле спасибо за чудесную прогулку! Ждём следующих встреч.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Экскурсия понравилась всем! Взрослые и наши подростки были заинтересованы до самого конца. Спасибо. Интересный формат с поездками на общественном траспорте. Юля тактична и вежлива. Понимающий гид. Заранее учла наши пожелания, включила элементы квеста.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Отличная экскурсия! Не думала, что Обнинск окажется таким интересным городом. Юлия преподнесла нам его совершенно с другой стороны. Приятно было
    читать дальше

    сравнить современную часть с исторической. Проникнуться историей Мирного атома и людей, которые создавали его историю. Вишенкой на торте стали рассказы Юлии о ФЭИ, как сотрудника, который был связан с культурно - массовой работой. Стихи о городе, редкая песня 50-х годов, все очень удачно вписалось в экскурсию. Впечатляют современные НИИ Наукограда и их достижения. В Старом городе очень романтично и красиво, понравилась Лира и Морозовская дача. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Обнинске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обнинск по-научному
  2. Променад по Белкинскому парку
  3. По страницам истории Обнинска
Какие места ещё посмотреть в Обнинске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Обнинске на 2025 год для школьников, 7 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август