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20%
Индивидуальная
История и современность Обнинска (на вашем авто)
Увидеть первый наукоград России, разобраться в его тайнах и найти следы истории от усадеб 18века
Начало: На ул. Борисоглебская
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5080 ₽
6350 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
21 июн в 09:00
22 июн в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Провели целый день в Обнинске и Боровске с гидом Екатериной большой компанией. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Екатерина
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Огромное спасибо Екатерине экскурсоводу, за очень приятную и полезную экскурсию по городу Много узнала о городе его создании и дальнейшей жизни города Екатерина знающий и профессиональный экскурсовод!!!
Рекомендую всем это мероприятие, оно подойдет и детям и взрослым.
Рекомендую всем это мероприятие, оно подойдет и детям и взрослым.
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Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
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Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.
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Всего 4 отзыва в Обнинске в категории "Усадьба Белкино"
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Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Усадьба Белкино»
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