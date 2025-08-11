Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Обнинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Обнинске, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обнинск по-научному
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
«Почему на одной из улиц города стоит рубка настоящей подводной лодки»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви
Погрузитесь в атмосферу Обнинска, где история любви стала началом ядерной эры. Прогулка с краеведом откроет тайны наукограда и его знаменитых жителей
Начало: В районе ДК ФЭИ
«классику сталинского ампира на улице Ленина и дома 50 годов»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
«Кто такой Александр Ильич Лейпунский и почему его именем названа улица и Физико-энергетический институт»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
    Были на экскурсии с детьми -подростками 13 лет. Очень понравилось, заинтересовались темой. Алексей Иванович показал и известные места в городе и, на первый взгляд, неочевидные. Было увлекательно, рекомендую экскурсию!
    Были на экскурсии с детьми -подростками 13 лет. Очень понравилось, заинтересовались темой. Алексей Иванович показал иБыли на экскурсии с детьми -подростками 13 лет. Очень понравилось, заинтересовались темой. Алексей Иванович показал и
  • А
    Артём
    5 августа 2025
    Обнинск по-научному
    Хорошая, качественная экскурсия. Спасибо нашему гиду-экскурсоводу Кириллу. Он рассказывает очень насыщенно и информативно. Видно, что любит свой город и передает
    читать дальше

    эту любовь туристам. Маршрут составлен интересно, мы переместились из современного города в его историческую часть. А закончили экскурсию рядом с усадьбой 19 века. На экскурсии мы узнали о работе местных НИИ (масштаб научно-производственной деятельности города поражает), хотя понятно, что это режимные преприятия и свои секреты они держат в тайне. Но, от этого только интереснее! Отдельное спасибо за то, что в начале экскурсии мы зашли за сувенирами и не пришлось возвращаться.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и
    читать дальше

    от Юлии не отходили. Детям очень приглянулись скульптуры и памятники: самолёт, подлодка и, конечно, Кот-ученый! Он сразил нас своей обоятельностью 😍, сделали фото, потерли носик 😊 Было бы здорово, если б в Обнинске появились и другие интересные скульптуры. Юле спасибо за чудесную прогулку! Ждём следующих встреч.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Экскурсия понравилась всем! Взрослые и наши подростки были заинтересованы до самого конца. Спасибо. Интересный формат с поездками на общественном траспорте. Юля тактична и вежлива. Понимающий гид. Заранее учла наши пожелания, включила элементы квеста.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2025
    Обнинск по-научному
    Отличная экскурсия! Не думала, что Обнинск окажется таким интересным городом. Юлия преподнесла нам его совершенно с другой стороны. Приятно было
    читать дальше

    сравнить современную часть с исторической. Проникнуться историей Мирного атома и людей, которые создавали его историю. Вишенкой на торте стали рассказы Юлии о ФЭИ, как сотрудника, который был связан с культурно - массовой работой. Стихи о городе, редкая песня 50-х годов, все очень удачно вписалось в экскурсию. Впечатляют современные НИИ Наукограда и их достижения. В Старом городе очень романтично и красиво, понравилась Лира и Морозовская дача. Спасибо.

  • А
    Арина
    5 апреля 2025
    Обнинск по-научному
    Прогулка по Обнинску получилась легкой, увлекательной и интересной. Юлия классный гид! Атомный на все 100 %. Мы неожидали, что здесь столько всего уникального. Отдельное спасибо за подсказку, где можно быстро и вкусно поужинать. С экскурсии не хотелось уходить. Браво!
  • А
    Анастасия
    21 октября 2024
    Обнинск по-научному
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Обнинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обнинск по-научному
  2. Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
  3. Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Какие места ещё посмотреть в Обнинске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в декабре 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 7400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Обнинска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод