Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
«Почему на одной из улиц города стоит рубка настоящей подводной лодки»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви
Погрузитесь в атмосферу Обнинска, где история любви стала началом ядерной эры. Прогулка с краеведом откроет тайны наукограда и его знаменитых жителей
Начало: В районе ДК ФЭИ
«классику сталинского ампира на улице Ленина и дома 50 годов»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
«Кто такой Александр Ильич Лейпунский и почему его именем названа улица и Физико-энергетический институт»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 августа 2025Были на экскурсии с детьми -подростками 13 лет. Очень понравилось, заинтересовались темой. Алексей Иванович показал и известные места в городе и, на первый взгляд, неочевидные. Было увлекательно, рекомендую экскурсию!
- ААртём5 августа 2025Хорошая, качественная экскурсия. Спасибо нашему гиду-экскурсоводу Кириллу. Он рассказывает очень насыщенно и информативно. Видно, что любит свой город и передает
- ЕЕкатерина27 мая 2025Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и
- ЮЮлия27 мая 2025Экскурсия понравилась всем! Взрослые и наши подростки были заинтересованы до самого конца. Спасибо. Интересный формат с поездками на общественном траспорте. Юля тактична и вежлива. Понимающий гид. Заранее учла наши пожелания, включила элементы квеста.
- ЮЮлия26 мая 2025Отличная экскурсия! Не думала, что Обнинск окажется таким интересным городом. Юлия преподнесла нам его совершенно с другой стороны. Приятно было
- ААрина5 апреля 2025Прогулка по Обнинску получилась легкой, увлекательной и интересной. Юлия классный гид! Атомный на все 100 %. Мы неожидали, что здесь столько всего уникального. Отдельное спасибо за подсказку, где можно быстро и вкусно поужинать. С экскурсии не хотелось уходить. Браво!
- ААнастасия21 октября 2024Отличная экскурсия
