за всё до 45 чел.

2 550 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 6 отзывов

Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу» Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки

Расписание: В любой день и удобное для вас время