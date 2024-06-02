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По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обнинск: прогулка по Старому городу
Познакомиться с историей города учёных сквозь века
Начало: Ул. Победы. 29
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550₽ за всё до 45 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Обнинску в мини-группе
Узнать о том, что дал миру первый наукоград, от человека, творившего историю «мирного атома»
Начало: В районе Треугольной площади
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Завтра в 17:30
12 июня в 17:30
1 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина2 июня 2024Даже подумать не могла, что в Обнинске нам будет так интересно! Юлия потрясающе интересный рассказчик, два часа пролетели, как один миг!
- ММария24 мая 2024Обнинск оказался очень многогранным и симпатичным городом с удивительной историей. Юлия очень понравилась - с большой любовью рассказывает и про
- ААнна20 мая 2024Порадовал индивидуальный подход. Группе, состоящей в основном из подросток, подобрали интересный маршрут. Доступно и грамотно изложили материал. Благодарим Юлию за прекрасно проведенное время
- ЕЕлена13 мая 2024Очень рекомендуем прогулку по Обнинску - и старому, и среднему, и новому. Мы давно и часто бываем в этом прекрасном
- ААнна4 марта 2024Спасибо Юлии за прекрасную познавательную прогулку! Впечатление самое тёплое!
- ЛЛюдмила26 ноября 2023Большое спасибо за экскурсию, было очень интересно и познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Популярные места»
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