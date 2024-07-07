«Закат на Байкале» - это вечерняя расслабляющая экскурсия на катере. Вы сможете полюбоваться потрясающим Байкальским закатом с воды и покормить чаек.
В ходе экскурсии вы направитесь к Харанцынским островам, насладитесь красотой
В ходе экскурсии вы направитесь к Харанцынским островам, насладитесь красотой
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Потрясающий закат на Байкале
- 🛥️ Увлекательная прогулка на катере
- 📸 Возможность сделать незабываемые фото
- 🦅 Кормление чаек
- 🏝️ Посещение живописных островов
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Что можно увидеть
- Харанцынские острова
- Остров Лев
- Остров Крокодильчик
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Отдых на Байкале невозможно представить без водных прогулок. Они дают возможность увидеть потрясающие острова Малого моря, чаек, сделать незабываемые фото в лучах заходящего солнца. Приглашаем вас на вечернюю прогулку на катере, во время которой вы направитесь к Харанцынским островам, насладитесь красотой заката на Байкале и покормите чаек, которые будут сопровождать вас во время путешествия. Организационные моменты:
- Экскурсия пройдет по маршруту: п. Хужир — Харанцынские острова — Остров Лев — Остров Крокодильчик — п. Хужир.
- Июнь — начало экскурсии в 19:00, июль — начало экскурсии в 20:00, август — начало экскурсии в 19:00.
Июнь — начало экскурсии в 19:00, июль — начало экскурсии в 20:00, август — начало экскурсии в 19:00.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Детский
|2 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Лев
- Остров Крокодильчик
Что включено
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Трансфер до/от причала
Место начала и завершения?
П. Хужир, ул. Прибрежная, 3с
Когда и сколько длится?
Когда: Июнь — начало экскурсии в 19:00, июль — начало экскурсии в 20:00, август — начало экскурсии в 19:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Вас приветствует компания OLKHON38
- Экскурсия для вас забронирована. В назначенное время вам необходимо подойти по адресу ул. Прибрежная, 3с. Причал находится рядом с отелем «Байкалов Острог»
- По прибытию вам необходимо позвонить организатору Юлии, она проводит вас к катеру
- Т: +7 950 127-67-07
- Желаем вам хорошего отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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