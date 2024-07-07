читать дальше

заката на Байкале и покормите чаек, которые будут сопровождать вас во время путешествия. Маршрут включает посещение п. Хужир, Харанцынских островов, Острова Лев и Острова Крокодильчик.



В зависимости от месяца экскурсия начинается в разное время: в июне и августе - в 19:00, в июле - в 20:00. Это идеальный способ провести вечер на Байкале и насладиться его природной красотой