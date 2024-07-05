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Прогулка на катере к острову Чаек

Полюбоваться Ольхоном с воды и увидеть шумные птичьи базары на острове Беленький
Остров Чаек — один из самых труднодоступных уголков Байкала, ведь добраться сюда можно только по воде. На катере в группе до 30 человек вы отправитесь к скалам, на которых расположились стаи пернатых.

Сможете угостить птиц хлебом и печеньем, сделать яркие снимки и полюбоваться просторами Сибирского моря. А по пути увидите с необычной стороны мыс Бурхан и скалу Шаманка.
4.9
12 отзывов
Прогулка на катере к острову Чаек
Прогулка на катере к острову Чаек
Прогулка на катере к острову Чаек

Описание экскурсии

Символы Ольхона с лучшего ракурса. На катере вы проплывете вдоль левого берега Ольхона и увидите уже со стороны Байкала главные достопримечательности острова: мыс Бурхан и сакральную скалу Шаманка, которые предстанут в совершенно новом свете.
Остров Харанцы. Затем проследуем мимо маленького, но фактурного острова, основание которого испещрено многочисленными гротами.
Остров Чаек (или остров Беленький), который стал пристанищем для сотен чаек и бакланов. Вы сможете приманить пернатых хлебом и сделать интересные снимки. А еще попробуете отыскать русалку, с которой связана местная легенда.

На обратном пути за кораблем неизменно следуют чайки, которые с энтузиазмом едят хлеб и печенье. Мы заранее заготовим угощения, чтобы вы смогли покормить птиц во время плавания.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на корабле в группе до 30 человек
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида: с вами будет проводник из нашей команды
  • В случае плохой погоды и несудоходных условий (дождь, сильный ветер) экскурсия может быть отменена (предоплата возвращается)

ежедневно в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани посёлка Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Оазместили нас на небольших прогулочный катерах.
Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика, поэтому обязательно стоит заказать этот или похожий тур на кораблике.
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береговой линии, а также на островах гнездятся чайки и бакланы. Особенно много их на островах Харанцы и Беленьком (Львенок).
Чайки окружили кораблик и печенье схватывали даже на лету.
Поездка понравилась.
Организаторам успехов и запуск обновлённых туров!

Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
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Москалева
Всё прошло отлично:) Капитан Борис - молодец:)
кормили чаек, травили байки, катались на носу катера - шикарно провели вечер!
Всё прошло отлично:) Капитан Борис - молодец:)
Всё прошло отлично:) Капитан Борис - молодец:)
Всё прошло отлично:) Капитан Борис - молодец:)
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Эпова
Здравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, весело проводил экскурсию 😆 И места очень красивые, чайки прекрасные 🥰❤🔥💘
Здравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, весело
Здравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, весело
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С
Очень красиво, чайки едят с руки! Кайф
Очень красиво, чайки едят с руки! Кайф
Очень красиво, чайки едят с руки! Кайф
Очень красиво, чайки едят с руки! Кайф
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С
Прогулка прошла отлично, рассказчик супер, но соотношение стоимости и услуг. Дорого, хотелось более обширной экскурсии.
Прогулка прошла отлично, рассказчик супер, но соотношение стоимости и услуг. Дорого, хотелось более обширной экскурсии.
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Полина
Отличная экскурсия!!! Нам повезло, что у нас был такой замечательный экскурсовод (он же водитель катера «Святой нос») Вячеслав! Позитивный, добрый и интересный! Рассказал очень много всего интересного и про Байкал и про жизнь на Ольхоне! Даже согласился дождаться заката солнца!!! Спасибо огромное!!! И отдельно спасибо Галине, что без проблем согласилась перенести экскурсию на один день!!!
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