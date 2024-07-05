ежедневно в 19:00

Остров Чаек — один из самых труднодоступных уголков Байкала, ведь добраться сюда можно только по воде. На катере в группе до 30 человек вы отправитесь к скалам, на которых расположились стаи пернатых. Сможете угостить птиц хлебом и печеньем, сделать яркие снимки и полюбоваться просторами Сибирского моря. А по пути увидите с необычной стороны мыс Бурхан и скалу Шаманка.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Символы Ольхона с лучшего ракурса. На катере вы проплывете вдоль левого берега Ольхона и увидите уже со стороны Байкала главные достопримечательности острова: мыс Бурхан и сакральную скалу Шаманка, которые предстанут в совершенно новом свете.

Остров Харанцы. Затем проследуем мимо маленького, но фактурного острова, основание которого испещрено многочисленными гротами.

Остров Чаек (или остров Беленький), который стал пристанищем для сотен чаек и бакланов. Вы сможете приманить пернатых хлебом и сделать интересные снимки. А еще попробуете отыскать русалку, с которой связана местная легенда.

На обратном пути за кораблем неизменно следуют чайки, которые с энтузиазмом едят хлеб и печенье. Мы заранее заготовим угощения, чтобы вы смогли покормить птиц во время плавания.

Организационные детали