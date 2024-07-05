Символы Ольхона с лучшего ракурса. На катере вы проплывете вдоль левого берега Ольхона и увидите уже со стороны Байкала главные достопримечательности острова: мыс Бурхан и сакральную скалу Шаманка, которые предстанут в совершенно новом свете. Остров Харанцы. Затем проследуем мимо маленького, но фактурного острова, основание которого испещрено многочисленными гротами. Остров Чаек (или остров Беленький), который стал пристанищем для сотен чаек и бакланов. Вы сможете приманить пернатых хлебом и сделать интересные снимки. А еще попробуете отыскать русалку, с которой связана местная легенда.
На обратном пути за кораблем неизменно следуют чайки, которые с энтузиазмом едят хлеб и печенье. Мы заранее заготовим угощения, чтобы вы смогли покормить птиц во время плавания.
Организационные детали
Прогулка проходит на корабле в группе до 30 человек
Прогулка не предполагает сопровождения гида: с вами будет проводник из нашей команды
В случае плохой погоды и несудоходных условий (дождь, сильный ветер) экскурсия может быть отменена (предоплата возвращается)
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани посёлка Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Приятная прогулка по вечернему Байкалу! Оазместили нас на небольших прогулочный катерах. Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика, поэтому обязательно стоит заказать этот или похожий тур на кораблике. По читать дальшеуменьшить
береговой линии, а также на островах гнездятся чайки и бакланы. Особенно много их на островах Харанцы и Беленьком (Львенок). Чайки окружили кораблик и печенье схватывали даже на лету. Поездка понравилась. Организаторам успехов и запуск обновлённых туров!
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Москалева
Всё прошло отлично:) Капитан Борис - молодец:) кормили чаек, травили байки, катались на носу катера - шикарно провели вечер!
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Эпова
Здравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, весело проводил экскурсию 😆 И места очень красивые, чайки прекрасные 🥰❤🔥💘
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С
Светлана
Очень красиво, чайки едят с руки! Кайф
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С
Светлана
Прогулка прошла отлично, рассказчик супер, но соотношение стоимости и услуг. Дорого, хотелось более обширной экскурсии.
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Полина
Отличная экскурсия!!! Нам повезло, что у нас был такой замечательный экскурсовод (он же водитель катера «Святой нос») Вячеслав! Позитивный, добрый и интересный! Рассказал очень много всего интересного и про Байкал и про жизнь на Ольхоне! Даже согласился дождаться заката солнца!!! Спасибо огромное!!! И отдельно спасибо Галине, что без проблем согласилась перенести экскурсию на один день!!!
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