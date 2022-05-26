ежедневно в 19:00

Символы Ольхона с лучшего ракурса. На катере вы проплывете вдоль левого берега Ольхона и увидите уже со стороны Байкала главные достопримечательности острова: мыс Бурхан и сакральную скалу Шаманка, которые предстанут в совершенно новом свете.
Остров Харанцы. Затем проследуем мимо маленького, но фактурного острова, основание которого испещрено многочисленными гротами.
Остров Чаек (или остров Беленький), который стал пристанищем для сотен чаек и бакланов. Вы сможете приманить пернатых хлебом и сделать интересные снимки. А еще попробуете отыскать русалку, с которой связана местная легенда.
На обратном пути за кораблем неизменно следуют чайки, которые с энтузиазмом едят хлеб и печенье. Мы заранее заготовим угощения, чтобы вы смогли покормить птиц во время плавания.