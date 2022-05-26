ежедневно в 19:00

Прогулка на катере к острову Чаек

Полюбоваться Ольхоном с воды и увидеть шумные птичьи базары на острове Беленький

Остров Чаек — один из самых труднодоступных уголков Байкала, ведь добраться сюда можно только по воде.

На катере в группе до 30 человек вы отправитесь к скалам, на которых расположились стаи пернатых.

Сможете угостить птиц хлебом и печеньем, сделать яркие снимки и полюбоваться просторами Сибирского моря.

А по пути увидите с необычной стороны мыс Бурхан и скалу Шаманка.
Прогулка на катере к острову Чаек
Прогулка на катере к острову Чаек
Прогулка на катере к острову Чаек
Прогулка на катере к острову Чаек
Прогулка на катере к острову Чаек
Прогулка на катере к острову Чаек
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Символы Ольхона с лучшего ракурса. На катере вы проплывете вдоль левого берега Ольхона и увидите уже со стороны Байкала главные достопримечательности острова: мыс Бурхан и сакральную скалу Шаманка, которые предстанут в совершенно новом свете.
Остров Харанцы. Затем проследуем мимо маленького, но фактурного острова, основание которого испещрено многочисленными гротами.
Остров Чаек (или остров Беленький), который стал пристанищем для сотен чаек и бакланов. Вы сможете приманить пернатых хлебом и сделать интересные снимки. А еще попробуете отыскать русалку, с которой связана местная легенда.

На обратном пути за кораблем неизменно следуют чайки, которые с энтузиазмом едят хлеб и печенье. Мы заранее заготовим угощения, чтобы вы смогли покормить птиц во время плавания.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на корабле в группе до 30 человек
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида: с вами будет проводник из нашей команды
  • В случае плохой погоды и несудоходных условий (дождь, сильный ветер) экскурсия может быть отменена (предоплата возвращается)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пристани посёлка Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 19:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡ВыездныеБазары🛍Шопинг

Еще несколько похожих предложений в Ольхоне

Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
6 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Галина
5
2 отзыва
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь
26 мая
27 мая
28 мая
12 500 за 1-4 чел.
Вечерний круиз на остров Чаек
1 час
🛳 Круизы
Круиз
Галина
Нет отзывов
Вечерний круиз на остров Чаек
Остров Чаек - место на Ольхоне, на котором живут чайки
26 мая
27 мая
28 мая
2 250 за 1 человека
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
6 часов
Мини-группа
Галина
4.7
23 отзыва
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Ольхон - уникальное место с многообразием ландшафта
Завтра
24 мая
25 мая
2 600 за 1 человека
Путешествие по южной части острова Ольхон
5 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Любовь
5
7 отзывов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Раствориться в красоте Байкала и рассмотреть природные сокровища сакрального острова
1 июня
2 июня
3 июня
3 000 за 1 человека
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
BaikalExpress
5
2 отзыва
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
Остров Ольхон является географическим, историческим и сакральным центром озера Байкал - средоточие древних легенд
Сегодня
Завтра
24 мая
650 за 1 человека
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
6 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Галина
5
3 отзыва
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Природа Байкала прекрасна в любое время года, но зимой эти места превращаются в царство льда и снега
26 мая
27 мая
28 мая
2 600 за 1 человека
Сила Байкала - Остров Ольхон
8 дней
Авторский тур
Татьяна
Нет отзывов
Сила Байкала - Остров Ольхон
Представьте… Вы купаетесь более чем в 7 байкальских водах
19 июня
65 000 за 1 человека
Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
5
1 отзыв
Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
Увидеть самое глубокое озеро, услышать бурятские легенды о шаманах и узнать историю острова
28 мая
30 мая
30 мая
от 28 900 за 1-2 чел.
На буханке - к северу Ольхона
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Александр
4.6
45 отзывов
На буханке - к северу Ольхона
Отправиться к мысу Хобой, а по пути увидеть острова и насладиться панорамами Байкала
25 мая
26 мая
27 мая
2 600 за 1 человека
Рассвет на Ольхоне
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Dimitriy
5
9 отзывов
Рассвет на Ольхоне
Отправиться на север острова и полюбоваться ледяными просторами Байкала в свете восходящего солнца
Завтра
24 мая
25 мая
18 900 за 1-6 чел.
День на Ольхоне
7 часов
Мини-группа
Александр
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
День на Ольхоне
Ольхон это самый таинственный и мистический остров на Байкале
30 мая
31 мая
1 июня
2 400 за 1 человека
Байкал: путешествие по острову Ольхон
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Любовь
5
6 отзывов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Завтра
24 мая
25 мая
14 500 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ольхоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ольхоне
ХОРОШО
🧭
ТАМ