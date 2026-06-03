Вечером Байкал особенно красив: мягкий свет, спокойная вода и живописные острова создают идеальные условия для отдыха и фотографий.
Во время прогулки на катере вы увидите главные природные символы окрестностей Хужира и полюбуетесь закатом над озером.
Во время прогулки на катере вы увидите главные природные символы окрестностей Хужира и полюбуетесь закатом над озером.
Описание экскурсии
Мыс Бурхан и скала Шаманка. С воды откроется один из самых узнаваемых видов Байкала — священная скала Шаманка.
Острова Лев и Крокодильчик. Вы увидите небольшие скалистые острова и поймёте, почему они так названы.
Остров Чаек. Пройдём мимо острова, где гнездятся многочисленные чайки и другие байкальские птицы.
Закат над Байкалом. Главным событием прогулки станет встреча заката. В лучах заходящего солнца всё окрашивается в золотистые оттенки, а озеро выглядит особенно красиво.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается разрешение на посещение национального парка: взрослые — 300 ₽, дети школьного или дошкольного возраста и пенсионеры — бесплатно, иностранные граждане — 600 ₽
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Прогулка не подходит путешественникам в состоянии алкогольного опьянения и может быть отменена из-за непогоды или ограничений береговой охраны
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля «Порт Ольхон»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда проводит экскурсии по Ольхону с 2012 года. Мы собственники катеров, уазов и хивусов. Ежедневно предлагаем путешественникам осваивать живописные места на Байкале. На экскурсиях вы сможете почувствовать полный релакс
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