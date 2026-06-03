Вечером Байкал особенно красив: мягкий свет, спокойная вода и живописные острова создают идеальные условия для отдыха и фотографий. Во время прогулки на катере вы увидите главные природные символы окрестностей Хужира и полюбуетесь закатом над озером.

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Описание экскурсии

Мыс Бурхан и скала Шаманка. С воды откроется один из самых узнаваемых видов Байкала — священная скала Шаманка.

Острова Лев и Крокодильчик. Вы увидите небольшие скалистые острова и поймёте, почему они так названы.

Остров Чаек. Пройдём мимо острова, где гнездятся многочисленные чайки и другие байкальские птицы.

Закат над Байкалом. Главным событием прогулки станет встреча заката. В лучах заходящего солнца всё окрашивается в золотистые оттенки, а озеро выглядит особенно красиво.

Организационные детали