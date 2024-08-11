Мыс Хобой, самая северная точка Ольхона, считается местом силы.
Комбинированная экскурсия включает водную прогулку и сухопутное путешествие, что позволяет охватить больше достопримечательностей. Начните с катера, увидев скалу Шаманка, острова Малого Моря,
Комбинированная экскурсия включает водную прогулку и сухопутное путешествие, что позволяет охватить больше достопримечательностей. Начните с катера, увидев скалу Шаманка, острова Малого Моря,
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Водная прогулка по Байкалу
- 🚙 Колоритный трансфер на УАЗе
- 🌄 Посещение мыса Хобой
- 🗿 Скала Шаманка и другие достопримечательности
- 📸 Великолепные виды и фото-локации
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
- Скала Шаманка
- Острова Малого Моря
- Харанцы
- Остров Лев
- Крокодильчик
- Мыс Хобой
- Мыс Узуры
- Мыс Любви
- Скала Три Брата
- Урочище Песчаное
- Обзорная площадка
Описание водной прогулки
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по Байкалу, которая начнется с захватывающей водной прогулки. Вы увидите скалу Шаманка, острова Малого Моря, Харанцы, остров Лев и Крокодильчик. После того как катер обогнет мыс Хобой, мы причалим к мысу Узуры, где у вас будет свободное время для отдыха и прогулок. Во второй части путешествия вас ждет колоритный трансфер на УАЗе. По маршруту мы посетим мыс Любви, место силы — Мыс Хобой, скалу Три Брата, урочище Песчаное и обзорную площадку, откуда откроется великолепный вид на уже знакомые вам острова Малого Моря. Завершится наша экскурсия в поселке Хужир. Присоединяйтесь к нам, чтобы испытать магию Байкала и насладиться его красотами в этом уникальном путешествии! Важная информация:
Возможна и обратная последовательность программы: сначала – сухопутная часть, потом – водная.
Каждый день в 10:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6 000 ₽
|Детский
|5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скала Шаманка
- Острова Малого Моря
- Харанцы
- Остров Лев и Крокодильчик
- Мыс Хобой
- Мыс Узуры
- Пик Любви
- Скала три Брата
- Урочище Песчаное
Что включено
- Услуги гида
- Обед - пикник
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старт от отеля, в котором вы будете проживать
Завершение: Водитель довезет вас до отеля, в котором вы будете проживать
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Вас приветствует компания OLKHON38
- Экскурсия для вас забронирована, вам необходимо внести предоплату за 48 ч. до начала экскурсии, по оплате с вами свяжется менеджер Юлия
- Бесплатная отмена экскурсии за 48 ч., если вы отменили экскурсию позже то предоплата не возвращается
- Благодарим за понимание! По всем вопросам вы можете связаться с Юлией т: +7 950-07-07-390
- В назначенное время вам необходимо подойти по адресу ул. Байкальская 2, пройдите вниз до Байкала (около старого рыб завода)
- По прибытию вам необходимо позвонить организатору Юлии, она проводит вас к катеру
- Т: +7 950 127-67-07
- Желаем вам хорошего отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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