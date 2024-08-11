Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по Байкалу, которая начнется с захватывающей водной прогулки. Вы увидите скалу Шаманка, острова Малого Моря, Харанцы, остров Лев и Крокодильчик. После того как катер обогнет мыс Хобой, мы причалим к мысу Узуры, где у вас будет свободное время для отдыха и прогулок. Во второй части путешествия вас ждет колоритный трансфер на УАЗе. По маршруту мы посетим мыс Любви, место силы — Мыс Хобой, скалу Три Брата, урочище Песчаное и обзорную площадку, откуда откроется великолепный вид на уже знакомые вам острова Малого Моря. Завершится наша экскурсия в поселке Хужир. Присоединяйтесь к нам, чтобы испытать магию Байкала и насладиться его красотами в этом уникальном путешествии! Важная информация:

Возможна и обратная последовательность программы: сначала – сухопутная часть, потом – водная.