Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)

Насладитесь уникальной комбинированной экскурсией на Ольхоне. Водная прогулка и сухопутное путешествие откроют перед вами незабываемые локации Байкала
Мыс Хобой, самая северная точка Ольхона, считается местом силы.

Комбинированная экскурсия включает водную прогулку и сухопутное путешествие, что позволяет охватить больше достопримечательностей. Начните с катера, увидев скалу Шаманка, острова Малого Моря,
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Харанцы, остров Лев и Крокодильчик. После обхода мыса Хобой причалите к мысу Узуры для отдыха. Затем на УАЗе посетите мыс Любви, скалу Три Брата, урочище Песчаное и обзорную площадку. Завершите экскурсию в поселке Хужир. Возможна обратная последовательность программы

5 причин купить эту прогулку

  1. 🚤 Водная прогулка по Байкалу
  2. 🚙 Колоритный трансфер на УАЗе
  3. 🌄 Посещение мыса Хобой
  4. 🗿 Скала Шаманка и другие достопримечательности
  5. 📸 Великолепные виды и фото-локации
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Скала Шаманка
  • Острова Малого Моря
  • Харанцы
  • Остров Лев
  • Крокодильчик
  • Мыс Хобой
  • Мыс Узуры
  • Мыс Любви
  • Скала Три Брата
  • Урочище Песчаное
  • Обзорная площадка

Описание водной прогулки

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по Байкалу, которая начнется с захватывающей водной прогулки. Вы увидите скалу Шаманка, острова Малого Моря, Харанцы, остров Лев и Крокодильчик. После того как катер обогнет мыс Хобой, мы причалим к мысу Узуры, где у вас будет свободное время для отдыха и прогулок. Во второй части путешествия вас ждет колоритный трансфер на УАЗе. По маршруту мы посетим мыс Любви, место силы — Мыс Хобой, скалу Три Брата, урочище Песчаное и обзорную площадку, откуда откроется великолепный вид на уже знакомые вам острова Малого Моря. Завершится наша экскурсия в поселке Хужир. Присоединяйтесь к нам, чтобы испытать магию Байкала и насладиться его красотами в этом уникальном путешествии! Важная информация:
Возможна и обратная последовательность программы: сначала – сухопутная часть, потом – водная.

Каждый день в 10:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый6 000 ₽
Детский5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Скала Шаманка
  • Острова Малого Моря
  • Харанцы
  • Остров Лев и Крокодильчик
  • Мыс Хобой
  • Мыс Узуры
  • Пик Любви
  • Скала три Брата
  • Урочище Песчаное
Что включено
  • Услуги гида
  • Обед - пикник
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старт от отеля, в котором вы будете проживать
Завершение: Водитель довезет вас до отеля, в котором вы будете проживать
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Вас приветствует компания OLKHON38
  • Экскурсия для вас забронирована, вам необходимо внести предоплату за 48 ч. до начала экскурсии, по оплате с вами свяжется менеджер Юлия
  • Бесплатная отмена экскурсии за 48 ч., если вы отменили экскурсию позже то предоплата не возвращается
  • Благодарим за понимание! По всем вопросам вы можете связаться с Юлией т: +7 950-07-07-390
  • В назначенное время вам необходимо подойти по адресу ул. Байкальская 2, пройдите вниз до Байкала (около старого рыб завода)
  • По прибытию вам необходимо позвонить организатору Юлии, она проводит вас к катеру
  • Т: +7 950 127-67-07
  • Желаем вам хорошего отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ольхона

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