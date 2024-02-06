1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
«За час до заката мы приедем на смотровую площадку Трезубец и устроим пикник на открытом воздухе: приготовим на огне горячее блюдо и согреемся ароматным чаем со сладостями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Ольхон на закате: путешествие по историческому Хужиру
Приглашаем на вечернюю прогулку по Хужиру, где вы увидите Ольхон в его великолепном закате и познакомитесь с богатой историей острова
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
«Для тех, кто прибыл в посёлок Хужир вечером, мы проводим прогулки по окрестностям, чтобы познакомить с историей и природой Ольхона, показать самые живописные места и полюбоваться закатом на Байкале»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 17:30
10 июня в 17:30
1 000₽ за человека
Круиз
1 час 10 минут
Вечерний круиз на остров Чаек: незабываемое приключение среди природы
Погрузитесь в волшебство Ольхона с вечерним круизом на остров Чаек. Покормите чаек и насладитесь неповторимыми видами
Начало: П. Хужир. Пристань или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 февраля 2024Спасибо большое нашему гиду Даниле за экскурсию по поселку Хужир. Мы были впервые в этом месте. Было очень интересно и познавательно.
- ААнтон18 сентября 2023С нашей группой работала гид по имени Анна. Очень интересно рассказывала про Байкал и Ольхон. Пешком дошли до смотровых площадок. Мы с супругой довольны! Рекомендуем к посещению!
- ННадежда7 сентября 2023Экскурсия была только к скале Шаманка. Ожидали действительно экскурсию если не по острову, то хотя бы по Хужиру. На экскурсии
- ГГригорьев21 июля 2023Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
- ССветлана20 июля 2023Красивые острова и положительные эмоции от чаек.
- ВВИТАЛИЙ25 сентября 2022Потрясающие виды Ольхона на закате!
- ММария25 февраля 2021Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет,
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