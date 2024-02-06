Вечерние экскурсии Ольхона

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» на Ольхоне, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Закат на Малом Море
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
«За час до заката мы приедем на смотровую площадку Трезубец и устроим пикник на открытом воздухе: приготовим на огне горячее блюдо и согреемся ароматным чаем со сладостями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 900 за всё до 6 чел.
Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Ольхон на закате: путешествие по историческому Хужиру
Приглашаем на вечернюю прогулку по Хужиру, где вы увидите Ольхон в его великолепном закате и познакомитесь с богатой историей острова
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
«Для тех, кто прибыл в посёлок Хужир вечером, мы проводим прогулки по окрестностям, чтобы познакомить с историей и природой Ольхона, показать самые живописные места и полюбоваться закатом на Байкале»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 17:30
10 июня в 17:30
1 000 за человека
Вечерний круиз на остров Чаек
Круиз
1 час 10 минут
2 отзыва
Вечерний круиз на остров Чаек: незабываемое приключение среди природы
Погрузитесь в волшебство Ольхона с вечерним круизом на остров Чаек. Покормите чаек и насладитесь неповторимыми видами
Начало: П. Хужир. Пристань или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 февраля 2024
    Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
    Спасибо большое нашему гиду Даниле за экскурсию по поселку Хужир. Мы были впервые в этом месте. Было очень интересно и познавательно.
  • А
    Антон
    18 сентября 2023
    Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
    С нашей группой работала гид по имени Анна. Очень интересно рассказывала про Байкал и Ольхон. Пешком дошли до смотровых площадок. Мы с супругой довольны! Рекомендуем к посещению!
  • Н
    Надежда
    7 сентября 2023
    Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
    Экскурсия была только к скале Шаманка. Ожидали действительно экскурсию если не по острову, то хотя бы по Хужиру. На экскурсии
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    много рассказывали о Байкале. Если кто не был в музее Байкала в Листвянке будет интересно. Мы в музее были. В общем экскурсия интересная, если это первая экскурсия на Байкале. Мы уже всю информацию знали. Хужир после осматривали сами.

  • Г
    Григорьев
    21 июля 2023
    Закат на Малом Море
    Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
  • С
    Светлана
    20 июля 2023
    Вечерний круиз на остров Чаек
    Красивые острова и положительные эмоции от чаек.
  • В
    ВИТАЛИЙ
    25 сентября 2022
    Вечерний круиз на остров Чаек
    Потрясающие виды Ольхона на закате!
  • М
    Мария
    25 февраля 2021
    Закат на Малом Море
    Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет,
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    беру индивидуальную экскурсию, чтобы можно было всё спокойно посмотреть без толпы и была возможность скорректировать маршрут. Так вот если вы ищите такого же, то вы смело можете заказывать экскурсию у Димитрия и его команды! За день до экскурсии со мной связался Димитрий, сказал имя и номер нашего водителя - Александр. Мы связались с Александром, обговорили время и место встречи. Порадовало то, что Александр поинтересовался, нет ли у кого из нас аллергии на рыбы, так как мы должны были обедать ухой. И вот началась экскурсия! Вовремя, за несколько минут Александр позвонил и сообщил, что ожидает нас. Первая остановка по нашему маршруту показала, что с водителем нам очень повезло - Александр сказал, чтобы мы не торопились, осматривали всё спокойно и подсказал, откуда можно сделать лучшие фотографии. Дальше - только лучше) очень внимательный, приятный, интересный в общении. Александр по нашей просьбе скорректировал маршрут, сделал нам отличные совместные фотографии, даже сделал некий бэкстейдж, когда мы фотографировали друг друга! Под конец дня, когда мы уже посмотрели закат и ехали обратно, оговоренное время нашей экскурсии уже давно вышло и на моё "Спасибо, вам, Александр, что уделили нам больше времени, чем было положено, что не торопили нас и дали возможность насладиться всеми местами и их красотой" ответил "Мне хорошо, когда вы рады!" И это было лучшее завершении нашей первой поездки с Александром. Если мы вернемся на Байкал, то обратимся только к Александру! Спасибо большое за чудесное времяпровождение!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Вечерние»

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  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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