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Водная прогулка
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
«На катере вы проплывете вдоль левого берега Ольхона и увидите уже со стороны Байкала главные достопримечательности острова: мыс Бурхан и сакральную скалу Шаманка, которые предстанут в совершенно новом свете»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 500₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Начало: П. Хужир, ул. Прибрежная 3с
«После того как катер обогнет мыс Хобой, мы причалим к мысу Узуры, где у вас будет свободное время для отдыха и прогулок»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
12 июля в 10:00
6 000₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка «Закат на катере» на Ольхоне
Вечерняя прогулка на катере по Байкалу с посещением Харанцынских островов и кормлением чаек
Начало: П. Хужир, ул. Прибрежная, 3с
«Приглашаем вас на вечернюю прогулку на катере, во время которой вы направитесь к Харанцынским островам, насладитесь красотой заката на Байкале и покормите чаек, которые будут сопровождать вас во время путешествия»
Расписание: Июнь — начало экскурсии в 19:00, июль — начало экскурсии в 20:00, август — начало экскурсии в 19:00.
Завтра в 19:00
12 июля в 19:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июля 2024Приятная прогулка по вечернему Байкалу! Оазместили нас на небольших прогулочный катерах. Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика,
- РРоман5 мая 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
- ККирилл4 октября 2023Отличная прогулка
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На катере»
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