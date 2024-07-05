Прогулки на катере на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» на Ольхоне, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
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Прогулка на катере к острову Чаек
На катере
9 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
«На катере вы проплывете вдоль левого берега Ольхона и увидите уже со стороны Байкала главные достопримечательности острова: мыс Бурхан и сакральную скалу Шаманка, которые предстанут в совершенно новом свете»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 500 за человека
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Пешая
Джиппинг
На катере
7 часов
Водная прогулка
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Начало: П. Хужир, ул. Прибрежная 3с
«После того как катер обогнет мыс Хобой, мы причалим к мысу Узуры, где у вас будет свободное время для отдыха и прогулок»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
12 июля в 10:00
6 000 за человека
Вечерняя прогулка «Закат на катере»
На катере
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка «Закат на катере» на Ольхоне
Вечерняя прогулка на катере по Байкалу с посещением Харанцынских островов и кормлением чаек
Начало: П. Хужир, ул. Прибрежная, 3с
«Приглашаем вас на вечернюю прогулку на катере, во время которой вы направитесь к Харанцынским островам, насладитесь красотой заката на Байкале и покормите чаек, которые будут сопровождать вас во время путешествия»
Расписание: Июнь — начало экскурсии в 19:00, июль — начало экскурсии в 20:00, август — начало экскурсии в 19:00.
Завтра в 19:00
12 июля в 19:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Приятная прогулка по вечернему Байкалу! Оазместили нас на небольших прогулочный катерах. Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика,
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    поэтому обязательно стоит заказать этот или похожий тур на кораблике. По береговой линии, а также на островах гнездятся чайки и бакланы. Особенно много их на островах Харанцы и Беленьком (Львенок). Чайки окружили кораблик и печенье схватывали даже на лету. Поездка понравилась. Организаторам успехов и запуск обновлённых туров!

    Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
  • К
    Кирилл
    4 октября 2023
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Отличная прогулка

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере к острову Чаек
  2. Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
  3. Вечерняя прогулка «Закат на катере»
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Скала Шаманка
  6. Озеро Сердце
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июле 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2024 год на катере, 9 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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