1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
«Прогулка проходит на корабле в группе до 30 человек»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Рыбалка на острове Ольхон — это отличный вариант досуга, потому что есть возможность не только порыбачить, но и совершить небольшой круиз по Байкалу»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия к святым источникам Сурхайты на острове Ольхон
Погрузитесь в мир природной красоты и духовности, посещая святые источники Сурхайты и буддийский центр на острове Огой
Начало: Хужир, причал
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Круиз
1 час 10 минут
Вечерний круиз на остров Чаек: незабываемое приключение среди природы
Погрузитесь в волшебство Ольхона с вечерним круизом на остров Чаек. Покормите чаек и насладитесь неповторимыми видами
Начало: П. Хужир. Пристань или нижний пляж мыса Бурхан
«Добраться к мысу можно на катере, туристы приезжают на мыс покормить чаек хлебом, а легенда гласит о том, что на мысе помимо чает ещё живет русалка, которую тоже можно иногда увидеть»
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Круиз
4 часа
Рыболовный круиз по Байкалу: эксклюзивное путешествие на кораблике
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала, наслаждаясь рыбалкой в самых живописных уголках озера
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
«Утром трансфер доставит вас до причала в поселке Хужир, где мы пересядем на корабль»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
«Утром трансфер доставит вас до причала, где мы пересядем на корабль»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемая рыбалка на хариуса на Байкале в окрестностях Ольхона
Проведите целый день на Байкале, погружаясь в мир рыбалки на хариуса с опытными гидами и наслаждаясь красотами природы
Начало: Хужир
28 июня в 08:30
29 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман5 мая 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
- ККирилл4 октября 2023Отличная прогулка
- ЕЕлена13 сентября 2023Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)
- ИИрина18 августа 2023Прекрасная экскурсия. Капитану Олегу отдельное спасибо!
- ИИрина11 августа 2023Замечательно. Отдельное спасибо Вячеславу за душевную поездку. А Байкалу за хариуса.
- ССветлана20 июля 2023Красивые острова и положительные эмоции от чаек.
- ВВИТАЛИЙ25 сентября 2022Потрясающие виды Ольхона на закате!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Водные развлечения»
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