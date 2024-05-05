Экскурсии по воде на Ольхоне

Найдено 12 экскурсий в категории «Водные развлечения» на Ольхоне, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере к острову Чаек
🚤 На катере
Групповая
1 час
8 отзывов
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
«Прогулка проходит на корабле в группе до 30 человек»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500 за человека
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Рыбалка на острове Ольхон — это отличный вариант досуга, потому что есть возможность не только порыбачить, но и совершить небольшой круиз по Байкалу»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 800 за человека
На теплоходе к святым источникам Сурхайты
⛴ На теплоходе
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия к святым источникам Сурхайты на острове Ольхон
Погрузитесь в мир природной красоты и духовности, посещая святые источники Сурхайты и буддийский центр на острове Огой
Начало: Хужир, причал
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Вечерний круиз на остров Чаек
Круиз
1 час 10 минут
2 отзыва
Вечерний круиз на остров Чаек: незабываемое приключение среди природы
Погрузитесь в волшебство Ольхона с вечерним круизом на остров Чаек. Покормите чаек и насладитесь неповторимыми видами
Начало: П. Хужир. Пристань или нижний пляж мыса Бурхан
«Добраться к мысу можно на катере, туристы приезжают на мыс покормить чаек хлебом, а легенда гласит о том, что на мысе помимо чает ещё живет русалка, которую тоже можно иногда увидеть»
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 200 за человека
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900 за человека
«Рыболовный круиз по озеру Байкал»: на кораблике
Круиз
4 часа
Рыболовный круиз по Байкалу: эксклюзивное путешествие на кораблике
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала, наслаждаясь рыбалкой в самых живописных уголках озера
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
«Утром трансфер доставит вас до причала в поселке Хужир, где мы пересядем на корабль»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
«Утром трансфер доставит вас до причала, где мы пересядем на корабль»
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000 за человека
На рыбалку за хариусом на Байкале
Индивидуальная
12 часов
Незабываемая рыбалка на хариуса на Байкале в окрестностях Ольхона
Проведите целый день на Байкале, погружаясь в мир рыбалки на хариуса с опытными гидами и наслаждаясь красотами природы
Начало: Хужир
28 июня в 08:30
29 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Прогулка на катере к острову Чаек
  2. «Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
  3. На теплоходе к святым источникам Сурхайты
  4. Вечерний круиз на остров Чаек
  5. Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 200 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Водные экскурсии на Ольхоне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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