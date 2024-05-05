Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус

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«Утром трансфер доставит вас до причала, где мы пересядем на корабль»