Мы отправимся в Ачаирский женский монастырь Честного Креста Господня.
Увидим его храмы и часовни, узнаем историю возникновения православной общины и строительства обители, а также посетим целебный родник с водой температурой +36 °C в любую погоду.
Увидим его храмы и часовни, узнаем историю возникновения православной общины и строительства обители, а также посетим целебный родник с водой температурой +36 °C в любую погоду.
Описание экскурсииАчаирский женский монастырь Честного Креста Господня расположен у западной окраины села Ачаир, в 50 км. от города на юг. На территории 5 часовен, 4 храма, гостиница для паломников, церковная лавка, буфет. История Ачаирского Крестового монастыря начинается с появлением женской православной общины вблизи поселка Ачаир. В 1903 году в общине возвели храм и началось строительство женского монастыря. В 1990-х годов найден природный родник с целебными водами. Температура родника в любую погоду 36 °C.
По договоренности с туристом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Не включено питание на пути и месте пребывания
Место начала и завершения?
Ул. Лермонтова, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗
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В
Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
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