2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
«Успенский собор — главная духовная святыня города»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Посещение Ачаирского женского монастыря с индивидуальным гидом
Ачаирский монастырь в Омске - это уникальное место с богатой историей и духовной атмосферой. Посетите храмы, часовни и целебный родник
Начало: Ул. Лермонтова, 2
«На территории 5 часовен, 4 храма, гостиница для паломников, церковная лавка, буфет»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
5 880₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Питеру, но в Омске
Обнаружить много сходства между городом на Иртыше и городом на Неве
Начало: Возле Концертного зала
«Никольский Казачий собор — старейший каменный храм Омска, где бывал цесаревич Николай Александровича, будущий император Николай II»
7 сен в 15:00
8 сен в 15:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 августа 2024Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
- ВВера28 мая 2024Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ТТатьяна23 мая 2023Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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