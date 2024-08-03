Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Омска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Омске, цены от 5 880 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Омск - «третья столица России»
На машине
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
«Успенский собор — главная духовная святыня города»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Ачаирский монастырь
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Посещение Ачаирского женского монастыря с индивидуальным гидом
Ачаирский монастырь в Омске - это уникальное место с богатой историей и духовной атмосферой. Посетите храмы, часовни и целебный родник
Начало: Ул. Лермонтова, 2
«На территории 5 часовен, 4 храма, гостиница для паломников, церковная лавка, буфет»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
5 880 за всё до 2 чел.
Пешком по Питеру, но в Омске
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Питеру, но в Омске
Обнаружить много сходства между городом на Иртыше и городом на Неве
Начало: Возле Концертного зала
«Никольский Казачий собор — старейший каменный храм Омска, где бывал цесаревич Николай Александровича, будущий император Николай II»
7 сен в 15:00
8 сен в 15:00
7 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Омск - «третья столица России»
    Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
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    исторических фактов. Очень комфортабельный автомобиль. К сожалению, мы попали на экскурсию в День города и никуда не могли проехать. В результате экскурсия была несколько сумбурной. Сама гид очень переживала по этому поводу и старалась логически выстроить экскурсию. Из-за столпотворения и фото мало сделали.

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Ачаирский монастырь
    Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
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    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Ачаирский монастырь
    Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Омская крепость
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Любинский проспект
  5. Успенский Собор
  6. Памятник Достоевскому
  7. Площадь имени Бухгольца
Сколько стоит экскурсия по Омску в сентябре 2024
Сейчас в Омске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 5 880 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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