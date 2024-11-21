Эта автопешеходная экскурсия к тёплому источнику с постоянной температурой 36,6 градусов. Даже в морозный день вы сможете насладиться теплом лечебной воды.
Также познакомитесь с историей женского монастыря и Омска, полюбуетесь пейзажами
Также познакомитесь с историей женского монастыря и Омска, полюбуетесь пейзажами
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
В поездке вы узнаете о геотермальной активности в регионе и о том, как она влияет на окружающую среду. Я расскажу вам об основании Омска и его статусе города-сада. Обсудим, как появился район Порт-Артур и многое другое.
Святой источник
Ачаирский источник знаменит целебной минеральной водой, температура которой держится на уровне 36,6 градусов и не снижается даже в лютые морозы, поэтому окунуться в воду можно в любое время года. Вы услышите, какими свойствами обладает источник, какие заболевания лечит, а также познакомитесь с историей монастыря.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lada
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Пешеходная часть программы около 1 км
- Вам понадобится: для всех — рубаха для омовения (её также можно приобрести в церковной лавке), для женщин — платок на голову
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Омске
Провёл экскурсии для 542 туристов
Приветствую вас! Я коренной омич, лицензированный и аттестованный гид и влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!Задать вопрос
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