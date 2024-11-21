К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска

Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Эта автопешеходная экскурсия к тёплому источнику с постоянной температурой 36,6 градусов. Даже в морозный день вы сможете насладиться теплом лечебной воды.

Также познакомитесь с историей женского монастыря и Омска, полюбуетесь пейзажами
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и увидите необычные танцующие берёзы. В поездке узнаете о геотермальной активности в регионе и о том, как она влияет на окружающую среду. История основания Омска, его статус города-сада и район Порт-Артур будут обсуждены.

Ачаирский источник знаменит целебной минеральной водой, температура которой держится на уровне 36,6 градусов и не снижается даже в лютые морозы.

Вы услышите, какими свойствами обладает источник, какие заболевания лечит, а также познакомитесь с историей монастыря

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия
  • 🌳 Природные пейзажи
  • 💧 Целебная вода
  • 🏛 История Омска
  • 👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Ачаирский монастырь
  • Святой источник
  • Танцующие берёзы

    • Описание экскурсии

    Путевая экскурсия

    В поездке вы узнаете о геотермальной активности в регионе и о том, как она влияет на окружающую среду. Я расскажу вам об основании Омска и его статусе города-сада. Обсудим, как появился район Порт-Артур и многое другое.

    Святой источник

    Ачаирский источник знаменит целебной минеральной водой, температура которой держится на уровне 36,6 градусов и не снижается даже в лютые морозы, поэтому окунуться в воду можно в любое время года. Вы услышите, какими свойствами обладает источник, какие заболевания лечит, а также познакомитесь с историей монастыря.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле Lada
    • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
    • Пешеходная часть программы около 1 км
    • Вам понадобится: для всех — рубаха для омовения (её также можно приобрести в церковной лавке), для женщин — платок на голову

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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