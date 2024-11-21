Эта автопешеходная экскурсия к тёплому источнику с постоянной температурой 36,6 градусов. Даже в морозный день вы сможете насладиться теплом лечебной воды.Также познакомитесь с историей женского монастыря и Омска, полюбуетесь пейзажами

и увидите необычные танцующие берёзы. В поездке узнаете о геотермальной активности в регионе и о том, как она влияет на окружающую среду. История основания Омска, его статус города-сада и район Порт-Артур будут обсуждены. Ачаирский источник знаменит целебной минеральной водой, температура которой держится на уровне 36,6 градусов и не снижается даже в лютые морозы. Вы услышите, какими свойствами обладает источник, какие заболевания лечит, а также познакомитесь с историей монастыря

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

В поездке вы узнаете о геотермальной активности в регионе и о том, как она влияет на окружающую среду. Я расскажу вам об основании Омска и его статусе города-сада. Обсудим, как появился район Порт-Артур и многое другое.

Святой источник

Ачаирский источник знаменит целебной минеральной водой, температура которой держится на уровне 36,6 градусов и не снижается даже в лютые морозы, поэтому окунуться в воду можно в любое время года. Вы услышите, какими свойствами обладает источник, какие заболевания лечит, а также познакомитесь с историей монастыря.

Организационные детали