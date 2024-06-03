Религиозные экскурсии по святым местам Омска

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Омске, цены от 5 880 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
«Осмотрев достопримечательности города, вы отправитесь в женский монастырь, расположенный в поселке Ачаир»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за всё до 2 чел.
Омск - «третья столица России»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Омск - «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Успенский собор — главная духовная святыня города»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Ачаирский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Ачаирский монастырь
Начало: Ул. Лермонтова, 2
«На территории 5 часовен, 4 храма, гостиница для паломников, церковная лавка, буфет»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
5 880 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Ачаирский монастырь
    Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
    читать дальше

    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Отличная познавательная экскурсия!! Очень рекомендую! Полностью поменяла отношение а городу! Хочется приехать еще
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Омск - «третья столица России»
    Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Ачаирский монастырь
    Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Омску в июне 2024
Сейчас в Омске в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 5 880 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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