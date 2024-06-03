1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
«Осмотрев достопримечательности города, вы отправитесь в женский монастырь, расположенный в поселке Ачаир»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Омск - «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Успенский собор — главная духовная святыня города»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ачаирский монастырь
Начало: Ул. Лермонтова, 2
«На территории 5 часовен, 4 храма, гостиница для паломников, церковная лавка, буфет»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
5 880₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 июня 2024Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
- ВВера28 мая 2024Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
- ММаргарита18 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ИИрина24 апреля 2024Отличная познавательная экскурсия!! Очень рекомендую! Полностью поменяла отношение а городу! Хочется приехать еще
- ССергей14 апреля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
- ТТатьяна23 мая 2023Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Святые места»
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