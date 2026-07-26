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и обсуждать личную жизнь Колчака, интриги купеческих династий и тайны подземелий. Не успеете заметить, как Омск станет вам ближе. В туризме с 2019 года. Руководила туристско-информационным центром Омской области, создавала фестивали и разрабатывала маршруты, признанные одними из лучших в России. Сейчас работаю заместителем директора местного туроператора с многолетней историей, который принимает гостей с 1956 года и организует круизы и национальные маршруты. Любите открыточные виды или хотите увидеть неформальный Омск с граффити и легендами? Покажу и то, и другое. Поделюсь историями и деталями, которых нет в путеводителях. Кстати, некоторые из них я написала сама — я автор карт и путеводителей, а также амбассадор Aviasales. До встречи на прогулке!