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«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)

Путешествие сквозь историю, память и вкус Сибири
Как рождается характер сибирской земли? Ответ — в этом путешествии.

Вы отправитесь из Омска в Ачаирский монастырь, прогуляетесь по старинному Саду Комиссарова и побываете на местной винодельне. А мы расскажем о непростой истории этих мест, их создателях и традициях, которые они хранят.
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)

Описание экскурсии

11:00 — отправление из Омска

12:00–13:00 — история Ачаирского Крестового женского монастыря:

  • как на месте лагеря ГУЛАГа появился один из главных монастырей региона
  • почему здесь появилась «Сибирская Голгофа»
  • чем известен святой источник, освящённый Патриархом Алексием II

У вас будет свободное время, чтобы посетить храмы, святой источник и прогуляться по территории обители.

13:30–14:45 — экскурсия по Саду Комиссарова:

  • как Павел Комиссаров сумел вывести сорта яблонь для сурового климата
  • почему Николай II наградил его золотыми часами
  • какие редкие растения сегодня растут в дендропарке

15:00–16:30 — рассказ о винодельне (с дегустацией):

  • как устроены цеха и погреба
  • как развивается виноделие в Сибири
  • какие сорта подходят для местного климата
  • как правильно дегустировать вино и раскрывать его аромат

16:30 — возвращение в Омск

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер на автобусе и дегустация на винодельне
  • Дополнительно оплачивается обед. При желании можно взять перекус или приобрести еду в монастырской трапезной
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома Союзов, Карла Маркса 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид, который не водит, а влюбляет. Мои экскурсии — это не скучные лекции, а разговоры с человеком, который знает Омск как свои пять пальцев. Будем гулять по улочкам, пить кофе
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и обсуждать личную жизнь Колчака, интриги купеческих династий и тайны подземелий. Не успеете заметить, как Омск станет вам ближе. В туризме с 2019 года. Руководила туристско-информационным центром Омской области, создавала фестивали и разрабатывала маршруты, признанные одними из лучших в России. Сейчас работаю заместителем директора местного туроператора с многолетней историей, который принимает гостей с 1956 года и организует круизы и национальные маршруты. Любите открыточные виды или хотите увидеть неформальный Омск с граффити и легендами? Покажу и то, и другое. Поделюсь историями и деталями, которых нет в путеводителях. Кстати, некоторые из них я написала сама — я автор карт и путеводителей, а также амбассадор Aviasales. До встречи на прогулке!

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