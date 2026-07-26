Как рождается характер сибирской земли? Ответ — в этом путешествии.
Вы отправитесь из Омска в Ачаирский монастырь, прогуляетесь по старинному Саду Комиссарова и побываете на местной винодельне. А мы расскажем о непростой истории этих мест, их создателях и традициях, которые они хранят.
Вы отправитесь из Омска в Ачаирский монастырь, прогуляетесь по старинному Саду Комиссарова и побываете на местной винодельне. А мы расскажем о непростой истории этих мест, их создателях и традициях, которые они хранят.
Описание экскурсии
11:00 — отправление из Омска
12:00–13:00 — история Ачаирского Крестового женского монастыря:
- как на месте лагеря ГУЛАГа появился один из главных монастырей региона
- почему здесь появилась «Сибирская Голгофа»
- чем известен святой источник, освящённый Патриархом Алексием II
У вас будет свободное время, чтобы посетить храмы, святой источник и прогуляться по территории обители.
13:30–14:45 — экскурсия по Саду Комиссарова:
- как Павел Комиссаров сумел вывести сорта яблонь для сурового климата
- почему Николай II наградил его золотыми часами
- какие редкие растения сегодня растут в дендропарке
15:00–16:30 — рассказ о винодельне (с дегустацией):
- как устроены цеха и погреба
- как развивается виноделие в Сибири
- какие сорта подходят для местного климата
- как правильно дегустировать вино и раскрывать его аромат
16:30 — возвращение в Омск
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на автобусе и дегустация на винодельне
- Дополнительно оплачивается обед. При желании можно взять перекус или приобрести еду в монастырской трапезной
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Союзов, Карла Маркса 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид, который не водит, а влюбляет. Мои экскурсии — это не скучные лекции, а разговоры с человеком, который знает Омск как свои пять пальцев. Будем гулять по улочкам, пить кофе
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