Приглашаем вас на авторскую экскурсию «Первые шаги по Омской земле». Экскурсия начнется в холле вашего отеля, независимо от его расположения.
В течение одного часа вы узнаете о достопримечательностях Омска и области,
В течение одного часа вы узнаете о достопримечательностях Омска и области,
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные старинные фотографии
- 🏛️ Исторические факты и рассказы
- 🕒 Удобное время проведения
- 🌍 Индивидуальный подход
- 🏨 Начало экскурсии в вашем отеле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30, 20:30
Что можно увидеть
- Достопримечательности Омска
- Исторические объекты Омской области
Описание экскурсии
Что делает эту экскурсию особенной? Конечно, время, погода и информация. За один час я расскажу вам о достопримечательностях города и области, об истории освоения степных территорий. Мы также посмотрим презентацию фотографий XVIII–XX веков, которые дадут вам представление о нашем сибирском регионе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Лермонтова, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Омска
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