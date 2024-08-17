Приглашаем вас на авторскую экскурсию «Первые шаги по Омской земле». Экскурсия начнется в холле вашего отеля, независимо от его расположения.В течение одного часа вы узнаете о достопримечательностях Омска и области,

а также об истории освоения степных территорий. Кроме того, будет представлена презентация фотографий XVIII-XX веков, которые помогут вам лучше понять наш сибирский регион. Эта экскурсия станет отличным началом вашего знакомства с Омском

Описание экскурсии

Что делает эту экскурсию особенной? Конечно, время, погода и информация. За один час я расскажу вам о достопримечательностях города и области, об истории освоения степных территорий. Мы также посмотрим презентацию фотографий XVIII–XX веков, которые дадут вам представление о нашем сибирском регионе.