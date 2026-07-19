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Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет

Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
Омск не раз оказывался в центре больших исторических событий: здесь строили крепость, управляли Сибирью, жили Достоевский и Врубель, а во времена Гражданской войны город даже стал Белой столицей России.

На прогулке вы увидите главные достопримечательности и услышите истории, которые помогают понять характер Омска — без скучных лекций, зато с неожиданными фактами и городскими легендами.
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет

Описание экскурсии

Площадь Бухгольца и Омская крепость. Отсюда началась история города. Расскажу, почему Омск называют городом двух крепостей и как небольшой форпост превратился в центр огромного региона.

Набережная Оми и исторический центр. Пройдём по местам, где зарождался Омск, поговорим о первых жителях и развитии города.

Любинский проспект. Главная улица Омска с купеческими особняками конца 19 — начала 20 века. Расскажу, почему её называли «Сибирским Лейпцигом» и как здесь кипела деловая жизнь.

Главные здания города. Вы увидите Генерал-губернаторский дворец, Кадетский корпус, Свято-Никольский собор, драматический театр, центр «Эрмитаж — Сибирь» и Успенский кафедральный собор.

Вторая Омская крепость. Завершим прогулку в историческом комплексе, где сохранились фортификационные сооружения 18 века.

Я расскажу:

  • как Омск стал центром Западной Сибири и Белой столицей России
  • где находился золотой запас Российской империи
  • существуют ли подземные ходы под городом
  • что связывает Омск с Санкт-Петербургом
  • почему некоторые историки считают Омск старше официальной даты основания

Организационные детали

  • Только внешний осмотр достопримечательностей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Бухгольца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид, который не водит, а влюбляет. Мои экскурсии — это не скучные лекции, а разговоры с человеком, который знает Омск как свои пять пальцев. Будем гулять по улочкам, пить кофе
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и обсуждать личную жизнь Колчака, интриги купеческих династий и тайны подземелий. Не успеете заметить, как Омск станет вам ближе. В туризме с 2019 года. Руководила туристско-информационным центром Омской области, создавала фестивали и разрабатывала маршруты, признанные одними из лучших в России. Сейчас работаю заместителем директора местного туроператора с многолетней историей, который принимает гостей с 1956 года и организует круизы и национальные маршруты. Любите открыточные виды или хотите увидеть неформальный Омск с граффити и легендами? Покажу и то, и другое. Поделюсь историями и деталями, которых нет в путеводителях. Кстати, некоторые из них я написала сама — я автор карт и путеводителей, а также амбассадор Aviasales. До встречи на прогулке!

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