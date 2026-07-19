Омск не раз оказывался в центре больших исторических событий: здесь строили крепость, управляли Сибирью, жили Достоевский и Врубель, а во времена Гражданской войны город даже стал Белой столицей России. На прогулке вы увидите главные достопримечательности и услышите истории, которые помогают понять характер Омска — без скучных лекций, зато с неожиданными фактами и городскими легендами.

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Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Бухгольца и Омская крепость. Отсюда началась история города. Расскажу, почему Омск называют городом двух крепостей и как небольшой форпост превратился в центр огромного региона.

Набережная Оми и исторический центр. Пройдём по местам, где зарождался Омск, поговорим о первых жителях и развитии города.

Любинский проспект. Главная улица Омска с купеческими особняками конца 19 — начала 20 века. Расскажу, почему её называли «Сибирским Лейпцигом» и как здесь кипела деловая жизнь.

Главные здания города. Вы увидите Генерал-губернаторский дворец, Кадетский корпус, Свято-Никольский собор, драматический театр, центр «Эрмитаж — Сибирь» и Успенский кафедральный собор.

Вторая Омская крепость. Завершим прогулку в историческом комплексе, где сохранились фортификационные сооружения 18 века.

Я расскажу:

как Омск стал центром Западной Сибири и Белой столицей России

где находился золотой запас Российской империи

существуют ли подземные ходы под городом

что связывает Омск с Санкт-Петербургом

почему некоторые историки считают Омск старше официальной даты основания

Организационные детали