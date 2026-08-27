Мы познакомим вас с жителями Омска рубежа 19–20 века.
Любочка и Мария Шанина, семья Пантофелей и Тереховых, сибиряки-переселенцы, открывшие самые модные магазины, и столичные мануфактуристы. Их истории не прочитать в интернете — можно только услышать. А затем насладиться гастрономической частью экскурсии и вкусом сытных сибирских блюд.
Любочка и Мария Шанина, семья Пантофелей и Тереховых, сибиряки-переселенцы, открывшие самые модные магазины, и столичные мануфактуристы. Их истории не прочитать в интернете — можно только услышать. А затем насладиться гастрономической частью экскурсии и вкусом сытных сибирских блюд.
Описание экскурсии
- Любинский проспект — самая красивая улица города.
- Городские скульптуры — настоящее украшение Омска.
- История дореволюционного торгово-промышленного Омска и его жителей.
- Знакомство с кулинарными традициями: вы узнаете, что традиционно ели в Сибири и как заготавливали пищу.
- Обед в ресторане локальной кухни: суточные щи по-сибирски, картовник с копчёной косулей, десерт егеря, травяной чай.
Организационные детали
- Пешеходная прогулка займёт около 40 минут.
- Сибирский обед включён в стоимость. Внимание: внешний вид или подача блюд может отличаться от представленных на фото. Также возможна замена блюда на аналогичные с сохранением концепции экскурсии.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 135 туристов
Я провожу экскурсии по Омску с 2014 года. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Мы вдохновляемся Омском и считаем его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываем увлекательные истории, руководствуясь принципом научной достоверности, находим яркие факты и показываем Омск в необычном свете.
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