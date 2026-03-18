Мы первыми в России соединили в сценарии экскурсии исторический детектив и искусственный интеллект. Получилось настоящее расследование, в котором вы станете одним из действующих лиц. Вместе с нейросетью будем анализировать документы, сопоставлять факты и проверять версии о пропаже того самого золота.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Омске

Описание экскурсии

Экскурсия начинается там, где началась омская история адмирала, и заканчивается там, где она оборвалась.

Точка 1. Сквер у ОмГУПСа

Именно сюда в 1918 году прибыл Александр Колчак. Первые дни он провёл не в резиденции, а в железнодорожном вагоне — символе тревожной эпохи.

Точка 2. Особняк полковника Волкова

Здесь начался новый этап его омской истории — с разговорами за закрытыми дверями и решениями, повлиявшими на судьбу страны.

Точка 3. Особняк купца Батюшкова

Главная точка маршрута. Здесь размещалась ставка Верховного правителя России.

Точка 4. Здание Законодательного собрания

Место, где власть получила официальное оформление.

Точка 5. Любинский проспект / ул. Ленина

Городская артерия, по которой проходили не только прогулки, но и ключевые политические процессы.

Точка 6. Памятник Парижской коммуне

Здесь мы подводим итог истории, которая изменила Омск и всю страну.

Как работает ИИ в экскурсии

Нейросеть сопоставляет данные о перемещении золотого запаса и предлагает наиболее вероятные версии его маршрута

Анализирует публикации омских газет, включая «Степной край», и показывает, как менялась риторика в зависимости от ситуации на фронтах

Выявляет скрытые намёки и тревожные сигналы, которые современники могли не замечать

Вы увидите документы, фрагменты текстов и результаты анализа прямо во время экскурсии — история буквально оживёт перед вами.

Организационные детали