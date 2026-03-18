Вместе с нейросетью будем анализировать документы, сопоставлять факты и проверять версии о пропаже того самого золота.
Описание экскурсии
Экскурсия начинается там, где началась омская история адмирала, и заканчивается там, где она оборвалась.
Точка 1. Сквер у ОмГУПСа
Именно сюда в 1918 году прибыл Александр Колчак. Первые дни он провёл не в резиденции, а в железнодорожном вагоне — символе тревожной эпохи.
Точка 2. Особняк полковника Волкова
Здесь начался новый этап его омской истории — с разговорами за закрытыми дверями и решениями, повлиявшими на судьбу страны.
Точка 3. Особняк купца Батюшкова
Главная точка маршрута. Здесь размещалась ставка Верховного правителя России.
Точка 4. Здание Законодательного собрания
Место, где власть получила официальное оформление.
Точка 5. Любинский проспект / ул. Ленина
Городская артерия, по которой проходили не только прогулки, но и ключевые политические процессы.
Точка 6. Памятник Парижской коммуне
Здесь мы подводим итог истории, которая изменила Омск и всю страну.
Как работает ИИ в экскурсии
- Нейросеть сопоставляет данные о перемещении золотого запаса и предлагает наиболее вероятные версии его маршрута
- Анализирует публикации омских газет, включая «Степной край», и показывает, как менялась риторика в зависимости от ситуации на фронтах
- Выявляет скрытые намёки и тревожные сигналы, которые современники могли не замечать
Вы увидите документы, фрагменты текстов и результаты анализа прямо во время экскурсии — история буквально оживёт перед вами.
Организационные детали
- Возраст 18+ — тема не адаптирована под детей
- Дополнительно по рабочим дням можно посетить экскурсию в доме Колчака (+1000 ₽ за чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Изучать историю через Нейросеть оказалось очень необычно именно новые версии тех событий которые были в городе.
Дело в том, что Яков Санников — мой прапрадед. Для