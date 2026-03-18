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Из архива Колчака. Финал будет в Омске

Пройти по следам белого адмирала и проанализировать исторические документы вместе с нейросетью
Мы первыми в России соединили в сценарии экскурсии исторический детектив и искусственный интеллект. Получилось настоящее расследование, в котором вы станете одним из действующих лиц.

Вместе с нейросетью будем анализировать документы, сопоставлять факты и проверять версии о пропаже того самого золота.
5
1 отзыв
Из архива Колчака. Финал будет в Омске
Из архива Колчака. Финал будет в Омске
Из архива Колчака. Финал будет в Омске

Описание экскурсии

Экскурсия начинается там, где началась омская история адмирала, и заканчивается там, где она оборвалась.

Точка 1. Сквер у ОмГУПСа

Именно сюда в 1918 году прибыл Александр Колчак. Первые дни он провёл не в резиденции, а в железнодорожном вагоне — символе тревожной эпохи.

Точка 2. Особняк полковника Волкова

Здесь начался новый этап его омской истории — с разговорами за закрытыми дверями и решениями, повлиявшими на судьбу страны.

Точка 3. Особняк купца Батюшкова

Главная точка маршрута. Здесь размещалась ставка Верховного правителя России.

Точка 4. Здание Законодательного собрания

Место, где власть получила официальное оформление.

Точка 5. Любинский проспект / ул. Ленина

Городская артерия, по которой проходили не только прогулки, но и ключевые политические процессы.

Точка 6. Памятник Парижской коммуне

Здесь мы подводим итог истории, которая изменила Омск и всю страну.

Как работает ИИ в экскурсии

  • Нейросеть сопоставляет данные о перемещении золотого запаса и предлагает наиболее вероятные версии его маршрута
  • Анализирует публикации омских газет, включая «Степной край», и показывает, как менялась риторика в зависимости от ситуации на фронтах
  • Выявляет скрытые намёки и тревожные сигналы, которые современники могли не замечать

Вы увидите документы, фрагменты текстов и результаты анализа прямо во время экскурсии — история буквально оживёт перед вами.

Организационные детали

  • Возраст 18+ — тема не адаптирована под детей
  • Дополнительно по рабочим дням можно посетить экскурсию в доме Колчака (+1000 ₽ за чел.)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 715 туристов
Приветствую вас! Я коренной омич, лицензированный и аттестованный гид и влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
«Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию.
Изучать историю через Нейросеть оказалось очень необычно именно новые версии тех событий которые были в городе.
Дело в том, что Яков Санников — мой прапрадед. Для
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меня он всегда был не просто фамилией в учебнике географии, а живым человеком. Бабушка рассказывала о нём, показывала старые записи, говорила, что он был одержим Севером, что видел то, чего другие не замечали. Но в официальной истории о нём говорят сухо: открыл острова, увидел землю, которая потом оказалась миражом.
И вдруг на вашей экскурсии я слышу, как оживает эта история! Вы рассказываете не просто про географию, а про цепочку судеб: как его открытия через сто лет привели в Арктику Колчака.
Для меня это было потрясением.
Знаете, это удивительное чувство, когда стоишь посреди города, слушаешь про своего предка, и понимаешь: память жива. И живы мы, его потомки. Мой брат служит на флоте. Получается, тот самый дух исследования и служения, который был в нём, передался и нам.
Спасибо, что вернули нам эту связь. Что показали, что история — это не просто даты и мифы о "Земле Санникова", а живые люди. В тот момент, когда вы заговорили о нём, мне показалось, что сам Яков, охотник и первопроходец, стоял где-то рядом и довольно улыбался в свои якутские усы.
Такие экскурсии нужны не только для ума, но и для сердца. Спасибо!»
Я сдела свой вывод что Колчака предали его же союзники

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