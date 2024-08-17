Групповая экскурсия «Шаг в прошлое из будущего» в Омске предлагает уникальный опыт погружения в историю с помощью современных технологий.
Искусственный интеллект и нейросети помогут воссоздать атмосферу прошлых эпох, раскрывая новые аспекты астрономии, астрологии и космоса. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть город с другой стороны
Искусственный интеллект и нейросети помогут воссоздать атмосферу прошлых эпох, раскрывая новые аспекты астрономии, астрологии и космоса. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть город с другой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Использование искусственного интеллекта
- 🌟 Погружение в историю и астрономию
- 🔭 Современные технологии и нейросети
- 🕰 Воссоздание атмосферы прошлых эпох
- 📚 Узнайте много нового о космосе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Исторические места Омска
- Астрономические объекты
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Я занимаюсь историей, астрономией и космосом уже несколько лет. Недавно я решил использовать искусственный интеллект для проведения необычной экскурсии, чтобы дополнить то, чего нам не хватало в наших фантазиях. Мы применяем современные технологии, такие как нейросеть и искусственный интеллект, чтобы воссоздать атмосферу прошлого и показать его связь с будущим. Экскурсия «Шаг в прошлое из будущего» позволит вам погрузиться в историю и узнать много нового. Это будет незабываемое путешествие в другой мир.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в пределах центра города
Что не входит в цену
- Кафе, музеи и прочие заведения
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Место встречи по договоренности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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