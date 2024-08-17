Групповая экскурсия «Шаг в прошлое из будущего» в Омске предлагает уникальный опыт погружения в историю с помощью современных технологий. Искусственный интеллект и нейросети помогут воссоздать атмосферу прошлых эпох, раскрывая новые аспекты астрономии, астрологии и космоса. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть город с другой стороны

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Я занимаюсь историей, астрономией и космосом уже несколько лет. Недавно я решил использовать искусственный интеллект для проведения необычной экскурсии, чтобы дополнить то, чего нам не хватало в наших фантазиях. Мы применяем современные технологии, такие как нейросеть и искусственный интеллект, чтобы воссоздать атмосферу прошлого и показать его связь с будущим. Экскурсия «Шаг в прошлое из будущего» позволит вам погрузиться в историю и узнать много нового. Это будет незабываемое путешествие в другой мир.