Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Размышления за бортом традиций

Рассматривая раскопанные нижние пояса дома, порассуждаем о том, можно ли считать их результатом усадки построек, культурным слоем или подвальными помещениями. И, обнаружив противоречия, придем к главным вопросам: что произошло с городом 200 лет назад? Погрузился ли он в грунт на два метра или оказался засыпанным им? И какую роль здесь сыграл Иртыш? Вы также узнаете о загадочной связи египетского нилометра и омских замочных скважин. Кроме того, обсудим, какие идеи подкрепляют версии о существовавшем здесь так называемом Асгарде Ирийском.

Омск, каким вы его никогда не видели

Вы удивитесь, как много сооружений в Омске — свидетельствуют о неочевидных явлениях, которые обходят представители традиционной науки. В нашей программе — Музей 🖼 имени Врубеля, особняки на Тарской улице, Драматический театр и ряд других дореволюционных построек — всего их около 200 в городе!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Людям, интересующимся альтернативными взглядами на общепринятые факты, исследователям-любителям и тем, кто хочет взглянуть на нетривиальные аспекты города.

Организационные детали