Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Загадка засыпанного Омска

Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории

Владимир
Владимир – Гид из Омска
Обращая внимание на малозаметные места, дома, детали, мы поговорим о неизведанной стороне Омска.

Я расскажу, к каким выводам пришел, исследуя скрытый уровень городской застройки.

Покажу несоответствия между официальными и негласными версиями событий 200-летней давности.

И предложу нешаблонно взглянуть на хроники современной цивилизации.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска

Что вас ожидает

Размышления за бортом традиций
Рассматривая раскопанные нижние пояса дома, порассуждаем о том, можно ли считать их результатом усадки построек, культурным слоем или подвальными помещениями. И, обнаружив противоречия, придем к главным вопросам: что произошло с городом 200 лет назад? Погрузился ли он в грунт на два метра или оказался засыпанным им? И какую роль здесь сыграл Иртыш? Вы также узнаете о загадочной связи египетского нилометра и омских замочных скважин. Кроме того, обсудим, какие идеи подкрепляют версии о существовавшем здесь так называемом Асгарде Ирийском.

Омск, каким вы его никогда не видели
Вы удивитесь, как много сооружений в Омске — свидетельствуют о неочевидных явлениях, которые обходят представители традиционной науки. В нашей программе — Музей 🖼 имени Врубеля, особняки на Тарской улице, Драматический театр и ряд других дореволюционных построек — всего их около 200 в городе!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Людям, интересующимся альтернативными взглядами на общепринятые факты, исследователям-любителям и тем, кто хочет взглянуть на нетривиальные аспекты города.

Организационные детали

  • Я встречу вас в удобном вам месте и после экскурсии 🧭 отвезу, куда скажете (в пределах города)
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска
Загадка засыпанного Омска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Приветствую вас! Я коренной омич, непрофессиональный гид, но влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!
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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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