скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
70005 250₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
1 час
Групповая
до 20 чел.
Самая омская улица
Познакомиться с историей улицы Серова на групповой пешеходной прогулке
Начало: На ул. Серова
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий22 июля 2024Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
- ЮЮлия19 июня 2024Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
- ВВладимир3 июня 2024Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
- ЕЕлена9 апреля 2023Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
- ЕЕлизавета22 марта 2022Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
- ЕЕлена14 января 2022Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «История и архитектура»
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