Экскурсии Омска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Омске, цены от 1 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
скидка
25%
78 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
70005 250 за всё до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска
На машине
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8 000 за всё до 2 чел.
Самая омская улица
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Самая омская улица
Познакомиться с историей улицы Серова на групповой пешеходной прогулке
Начало: На ул. Серова
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
  • Ю
    Юлия
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
  • Е
    Елена
    9 апреля 2023
    Загадка засыпанного Омска
    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
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    и степного края. Показал очень интересные Ретро Фотографии Сибири,КВЖД,Акмолинской области,Освоение Края, просто степь,удивительно,что не было деревьев и старого города, такие фото не увидишь нигде по моему. Порассуждали о причине засыпанных городов мира, уже накопилось 20 Просто Невероятных причин,каждая подходит это просто невероятно, оказывается такие города по всему миру. Вообще Однозначно Рекомендую мы решили Встретиться ещё и летом хотим теперь Узнать о немецкой культуре и навестить Азово.

  • Е
    Елизавета
    22 марта 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
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    можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊. Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉). Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!

  • Е
    Елена
    14 января 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «История и архитектура»

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  2. Любинский проспект
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  5. Площадь имени Бухгольца
  6. Памятник Достоевскому
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2024
Сейчас в Омске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 8 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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